大罷免是民主之恥？ 罷團駁朱：賣國黨才是真正的恥

國民黨主席朱立倫昨陪同立委李彥秀在內湖科學園區街頭，籲民眾「反惡罷戰獨裁」。（記者田裕華攝）

2025/05/13 05:30

〔記者劉詠韻、董冠怡／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨天指「大罷免是民主之恥」、「要讓大罷免鎩羽而歸」；推動罷免新北市藍委廖先翔的罷團「齊心斷翔」指責說，「真正的恥不在罷免行動，而在出賣人民、迎合共黨極權的政黨，賣國才是真正的恥！」

國民黨立委深陷罷免威脅，為了反制，朱立倫昨天上午會合立委李彥秀、北市議員游淑慧、李明賢及多名里長現身內湖港墘路宣講。朱立倫稱要讓台灣民主之恥的大罷免鎩羽而歸，還說若罷免藍委成功，國民黨為勞工爭取的五天假恐被取消。

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「齊心斷翔」團隊批判，朱立倫指控大罷免是民主之恥，卻對真正的獨裁者中國共產黨始終噤聲，更可悲的是，他竟公然呼應中國與俄羅斯的「納粹說」，把人民的民主權利與法西斯主義相提並論，不只羞辱民主，也是對國家的背叛。

罷免新北市藍委洪孟楷的「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔批評，這一屆的藍委上任後，通過許多幫助中國或對台灣民主造成嚴重傷害的法案，例如中配六改四、財政收支劃分法等，國民黨已經不是在野黨，而是完全中國化、跟敵人站在同一邊的「共產黨代理人」，罷免是台灣人民的自救行為。

罷免李彥秀團體「港湖除銹」發言人Jason表示，藍白在過去一年通過多項削弱台灣基礎制度的法案，罷免的最終目標是為了扭轉國會的現況，讓這些罔顧人民福祉的立委負起政治責任，重新恢復正常的國會。

罷團「山除薇害」批評，國民黨近期強行通過「紀念日及節日實施法草案」，表面上宣稱保障人民權益，實則是一場以福祉為包裝、行政治操作與民粹買票之實的荒謬行動，國民黨未經審議委員會，即跳過與民間對話、配套措施也未見可行性，怒轟國民黨並非旨於為民謀福祉，而是把勞工權益當成政治籌碼。

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