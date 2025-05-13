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    張淵翔收押》議員促道歉 謝國樑：感到難過、歉意

    基隆市長謝國樑表示，發生個資洩漏感到難過、歉意，但正值偵查期，不便透露偵查細節，請給檢調一點時間釐清案情後，市府也會做完整表態。（記者羅國嘉攝）

    基隆市長謝國樑表示，發生個資洩漏感到難過、歉意，但正值偵查期，不便透露偵查細節，請給檢調一點時間釐清案情後，市府也會做完整表態。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/13 05:30

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷罷免案進行提議時，基隆市政府前民政處長張淵翔卻涉嫌洩漏市民個資，日前被基隆地檢署聲押獲准。基隆市議會定期會昨天開議，鄭文婷等綠營議員提出緊急動議，要求市長謝國樑說明疑點並公開道歉；謝表示，發生此案感到難過、歉意，等檢調單位釐清案情後，市府再做完整的表態。議長童子瑋說，市議會將成立專案小組，要求市府提出檢討報告。

    議會要求市府提檢討報告

    基隆市議會開議，鄭文婷提出緊急動議，要求謝國樑先針對市府官員涉案提出檢討報告；張之豪也批評說，發生民政處長被收押的大事，府會怎麼可以當做沒事發生？

    民進黨籍市議員吳驊珈表示，張淵翔已向檢方坦承利用職權使用戶政系統、洩漏個資，謝國樑就算沒涉案，身為地方行政首長也應該道歉。

    新任的民政處長呂謦煒對戶政系統洩漏個資表示遺憾。他說，戶政系統是全國連線，全國一致的系統為何在基隆出問題？「顯然是基隆市的使用者出問題」，未來將與政風處加強公務員的法治與資安教育，並改善戶政系統的漏洞，例如連續查詢應重點稽核，短時間異常查詢也應稽核，如果帳號使用者未輸入查詢目的或解釋不清，可立即啟動稽查機制。

    謝說，發生此案感到難過、歉意，他尚未公開道歉是希望等到司法機關查清楚涉案人員到什麼層級；在此之前，不介意議員指責他是否涉案，但要拜託司法單位把事情查到「像水一般透明」，等還原真相後，該做的檢討、該負的責任，他會跟市民報告。

    鄭文婷砲轟，曾任市府發言人的呂謦煒已習慣幫市府擦脂抹粉，若民政系統有漏洞，為何其他縣市都沒有發生問題？這明明就是人的問題，她強烈要求謝國樑道歉。

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