自由日日shoot》林沛祥指罷團都是社會邊緣人 綠：藍多人收押 林應先照鏡子

國民黨基隆市籍立委林沛祥十一日在政論節目說，「罷團都是社會邊緣人」，引發輿論譁然。（資料照）

2025/05/13 05:30

〔記者俞肇福、羅國嘉／基隆報導〕國民黨基隆市籍立委林沛祥十一日在政論節目說，「罷團都是社會邊緣人」，引發輿論譁然。發起罷免林沛祥的「基隆絕沛」罷團領銜人陳青逸反擊說，林在國會表現不佳，他才是立法院的邊緣人，林沛祥要有自知之明，不要一方面自認是全台灣的Top一％，一方面又說普通公民是社會邊緣人。

林沛祥罷免案的起步晚於全國各地多位藍委，二階連署的送件日是五月廿三日前，「基隆絕沛」罷團截至五月八日的收件數是二萬四六○○份，法定門檻為三萬○三九四份，尚有一段差距，罷團預計今天公布更新的數據，在最後關頭力拚過關。

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林沛祥十一日在電視的政論節目說，「我一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合體，這些社會邊緣人需要人家的關懷，需要繼續撐下去的價值跟信仰，所以他們聚集在一起。」上述言論引發輿論譁然。

罷團：勿亂貼標籤 製造對立

陳青逸批評，林沛祥一年多來在立院的表現乏善可陳，他才是國會的邊緣人，希望林沛祥不要用「社會邊緣人」亂貼標籤，製造仇恨與對立。

陳青逸說，各罷團都是基於對台灣人民及土地的愛，全國各地罷免藍委的公民團體大多已完成送件且幾乎都超過法定門檻，這充分顯示台灣社會的主流民意，無法再容忍親共立委為所欲為、濫權癱瘓台灣，呼籲尚未連署的基隆選民在最後關頭把握機會，否則若是重蹈新竹縣罷免藍委徐欣瑩功虧一簣的覆轍，將後悔莫及。

民進黨基隆市議員張之豪指出，基隆發動要罷免民進黨市議員的人中，至今已有十人收押或交保，包括市府官員、藍營黨工幹部，請問他們也是社會邊緣人嗎？林沛祥現在兼任國民黨基隆市黨部主委，不好好檢討反省，還敢反過頭來說罷免團體是邊緣人，林應先照照鏡子。

林沛祥昨天受訪表示遺憾，他覺得自己的言論被扭曲、政治操作，但台灣善良的人居多數，社會應該讓邊緣人有更好的生活。

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