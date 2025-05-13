雙和罷團：249公斤連署書代表人民決心

雙和罷免團隊昨到新北市選舉委員會，遞交新北市第八、九選區立法委員的罷免提案。領銜人朱約信用歌聲，唱出志工們的心聲。（記者林正堃攝）

2025/05/13 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市第八選區國民黨立委張智倫、第九選區國民黨立委林德福的罷免案，罷團昨天到新北市選委會遞送二階連署書；張案送件三萬六一四○份、法定門檻二萬八七六六份，達成率一二五．六三％，林案送件二萬九四七四份、法定門檻二萬三八三○份，達成率一二三．六八％。罷團表示，兩案連署書總重二四九公斤，代表人民的決心，是積怨已久最直接、最有力的反制。

罷張智倫送件達成率125％ 罷林德福123％ 圽點交均「零剔除」

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新北市共有六席藍委，包括日前葉元之、洪孟楷、廖先翔、羅明才罷免案通過二階連署的法定門檻，再加上昨天的張智倫、林德福，罷團在新北市揮出「六席全罷」的全壘打，六件罷免案全部進入查對期，倘若無須補件並經中央選舉委員會公告成案，預計在七、八月將舉行第三階段的罷免投票。

林、張呼籲選民守護雙和

林德福、張智倫昨回應，多年來為雙和地區爭取許多建設跟經費，相信多數選民的眼睛是雪亮的，不會贊成仇恨式的「惡罷」，會持續認真做事、兌現對選民的承諾，呼籲選民在三階投票投下「不同意罷免」票，守護中和、永和。

罷免張智倫、林德福的二階連署昨天各歷經二．五小時的清點，最後都以「零剔除」完成點交，在場志工振臂高呼「大罷免、大成功！」許多志工熱淚盈眶，表示「在深藍鐵票區完成了不可能的任務」。

志工淚崩：完成不可能的任務

「雙和罷團」發言人卡必罷啦說，林德福、張智倫都是深藍鐵票區的立委，即便深知這是一場幾乎不可能的戰鬥，大家仍用「微弱但堅強的吶喊」來寫下歷史新頁，絕不退縮。

中和領銜人Mini、永和領銜人朱約信表示，在深藍選區的雙和罷免兩名藍委，過程中是「雙倍壓力也雙倍賣力」，兩案合計六萬五六一四份、總重二四九公斤，代表人民的決心與沉重的民意壓力，更是積怨已久最直接、最有力的反制；兩案的罷免連署站會持續收件，力拚突破安全門檻一三○％以上，「不只要罷掉藍委，立委補選也要勝過國民黨！」

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