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    民間WHO宣達團前進日內瓦 世界公民挺台大遊行 50多國將聲援

    台灣聯合國協進會籌組的「WHO宣達團」，預計今日啟程前往日內瓦。（記者王藝菘攝）

    台灣聯合國協進會籌組的「WHO宣達團」，預計今日啟程前往日內瓦。（記者王藝菘攝）

    2025/05/13 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第七十八屆世界衛生大會（WHA）將於十九日至廿七日在日內瓦舉行，台灣聯合國協進會籌組的「WHO宣達團」預計今日啟程，除將在日內瓦中央車站舉辦以台灣科技為主題的展覽之外，也將參與「世界公民挺台大遊行」，屆時將有逾五十國聲援台灣。宣達團並將拜訪比利時布魯塞爾。

    將在日內瓦中央車站辦展宣傳

    協進會國際行動代表李妍慧說明，今年「WHO宣達團」團員約有二十名，預計於十三日出發、廿一日返台；為了加深台灣民間與歐洲的對話，協進會今年首度安排宣達團拜訪比利時布魯塞爾，預計在十五日拜訪歐盟相關單位與比利時僑界，並於十七日與立法院代表團會合，在日內瓦中央車站舉辦展覽。

    協進會常務理事曾琮愷指出，協進會在日內瓦期間也會參與十八日舉辦的首屆「世界公民挺台大遊行」，屆時將有逾五十國聲援台灣。

    對於今年官方宣達團因為旅費預算刪減而規模縮減，民進黨立委李坤城感嘆，立院藍白刪除六成衛福部外交宣傳旅費，導致官方宣達團人數減少約三分之一，來自醫療領域人才也被迫縮減，在野黨應要思考，外交領域不應分黨派，「你們刪的每一筆預算，都有可能讓中華民國台灣在外交、在醫療領域上寸步難行」。

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