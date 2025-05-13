英國學者：台灣應與G7等國家強化關係

2025/05/13 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上任後，推出一系列新政，造成國際局勢劇烈變化。英國學者尼布利特昨日指出，川普第二任期進一步將地緣政治推升至新冷戰情勢，台灣應與七大工業國等其他仰賴美國維繫安全的國家強化關係。他評估，由於中國與俄羅斯合作，美國不可能持續單兵作戰，未來一定會重回盟友懷抱。

美不可能單兵作戰 定會重回盟友懷抱

亞太堅韌研究基金會昨舉辦第三屆國際論壇「共築韌性．新創亞太」，邀請英國智庫「王家國際事務研究所」前所長尼布利特開幕致詞。

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尼布利特表示，美中新冷戰格局已成形，在川普第一任期時，就有許多中國科技公司受到限制，無法進入美國市場，企業則透過東協、墨西哥出口，規避美國限制；但在川普第二任期回歸後，新冷戰又邁入新的篇章。

尼布利特指出，川普第二任期某種程度上與過去有一定的連續性，但又有根本差異，川普其實不相信所謂盟友，認為應佔盟友便宜、利用盟友，希望需要盟友的國家與對抗者協商，而非與盟友協商，和拜登看待新冷戰的方式不同。

談及亞太地區如何應對川普上任後的新規則，尼布利特認為，應與美國談判雙邊協議，並強化混合式韌性、應對灰色地帶侵擾，也應加強能源韌性、經濟韌性，不過度仰賴單一經濟體，進行均衡的貿易佈局；亞太地區應該要共築韌性，並且共同維持與歐盟盟友的關係，也對川普政府保持友善態度。

針對台灣如何應對美中新冷戰格局，尼布利特說，台灣位處第一島鏈中心，不僅是美中地緣政治對抗的一環，更是兩國意識形態對抗的一部分；台灣的未來繫於英國、加拿大、日本、澳洲等仰賴美國維護安全的民主國家，台灣未來應與這些國家強化關係，與此同時，也應思考如何重新定義對美關係。

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