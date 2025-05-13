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    三讀時「無異議通過」… 大法官質疑 是否牴觸「應表決」規定

    憲法法庭昨針對憲法訴訟法釋憲案召開說明會，大法官質疑「無異議通過」的立法慣例是否牴觸立法院職權行使法的「三讀應表決」規定？（記者塗建榮攝）

    憲法法庭昨針對憲法訴訟法釋憲案召開說明會，大法官質疑「無異議通過」的立法慣例是否牴觸立法院職權行使法的「三讀應表決」規定？（記者塗建榮攝）

    2025/05/13 05:30

    〔記者張文川、楊國文／台北報導〕憲法法庭昨針對憲法訴訟法釋憲案召開說明會，大法官尤伯祥於詢答時提問，立院主席韓國瑜於三讀時詢問「有無文字修正」後幾無停頓即宣告無異議通過，是否能就此認定二讀時反對的立委已轉為贊成？「無異議通過」的立法慣例是否牴觸立法院職權行使法的「三讀應表決」規定？

    形式上已存在法律 恐因欠缺程序正當性無效

    尤伯祥提問指出，本案主要癥結點在於，民進黨五十一位立委是否有在最後立法程序時行使表決權表達反對？如何證明為「無異議」？主席以慣例方式來通過三讀，是否符合立法院職權行使法的法定程序？法案有無經過有效表決，恐怕是個問題，使得形式上已存在的法律，可能因欠缺程序正當性而無效。

    民進黨立委鍾佳濱回應，以往若經政黨協商達成共識並簽名，則二、三讀不須修正文字即能通過，一千多件往例多是如此形成；但若未達成共識即送進三讀，則無從拘束委員的發言、表決次數，本案未經協商，自須經過充分討論再表決。

    大法官呂太郎也質疑，民進黨立委於二讀、覆議時均反對，卻在三讀時「無異議」，是否符合經驗法則？民進黨立委吳思瑤答稱「這絕對違反經驗法則，也違背正義」，並稱本屆立院是最嚴重的暴力修法。

    立法院前法制局長羅傳賢以專家身分表示，三讀無異議通過的慣例，屬政治領域的國會自治事項，不宜由大法官介入解釋，司法、立法相互尊重，以符合權力分立原則。

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