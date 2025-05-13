憲訴法釋憲說明會 朝野憲法法庭交鋒

憲法法庭昨針對憲法訴訟法釋憲案召開說明會，邀請相關人員說明。（記者塗建榮攝）

2025/05/13 05:30

綠主張立法程序重大瑕疵 藍白轟大法官手伸進立院

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕憲法法庭昨針對憲法訴訟法釋憲等案召開說明會，民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等人指稱憲法訴訟法修正案立法過程有嚴重瑕疵，審議淪為多數暴力，有違憲疑義，應受理並判決違憲；關係機關立法院代表黃國昌、吳宗憲立委都主張此釋憲案違反權力分立原則，立法程序屬國會自律、自治，大法官不應將手伸進立院。

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立法院藍白立委挾人數優勢，去年十二月三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。

行政院提出覆議遭藍白聯手反對，覆議案未通過，經總統賴清德一月廿三日公布憲訴法修正案，柯建銘代表五十一位黨籍立委向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲。

憲法法庭現有八位大法官昨下午召開說明會，邀請柯建銘、黃國昌等人，針對立院三讀立法程序是否合乎法律規定，或有違憲瑕疵等十項爭點進行說明，但未觸及修法內容，將做為是否受理聲請案的重要參考。

民進黨律師團主張，立院公報只記載主席韓國瑜詢問「有無文字修正」，不到一秒就宣告「無異議通過」，立法程序有重大瑕疵，應屬違憲不生效力。

柯建銘、吳思瑤均稱，民進黨立委一直喊「異議」也沒用，立院審議淪為多數暴力，柯語重心長說，整個國家的法制應如何進行才是重點。

立法院代表、民眾黨立委黃國昌稱，二○一八年制定憲訴法與二○二四年修正憲訴法，兩者的三讀程序相同，都是無異議通過，若憲法法庭如今認為違憲，動搖的將是包括憲訴法在內的一千多件法案；柯建銘稱「你在講瘋話」，制定憲訴法是經過朝野協商而立法，大法官呂太郎當時是司法院秘書長最清楚，和此次在暴力衝突中修法，豈可混為一談？

昨說明會除憲法法庭審判長兼司法院代理院長謝銘洋、大法官陳忠五外，呂太郎、尤伯祥、蔡彩貞、朱富美、楊惠欽、蔡宗珍六位大法官均就立法程序提問民進黨、立院代表；曾任立院法制局長的羅傳賢教授則以專家學者身分提供意見。

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