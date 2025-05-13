與三名親友助理共謀詐領助理費五三三萬元 國民黨南市議員蔡淑惠 判刑2年獲緩刑

八連霸的國民黨台南市議員蔡淑惠涉與三名親友助理共謀詐領公費助理費，台南地院昨判蔡應合併執行兩年徒刑、褫奪公權三年及緩刑五年。（資料照）

2025/05/13 05:30

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕八連霸的國民黨台南市議員蔡淑惠涉與三名親友助理共謀詐領公費助理費，檢方偵結認定，蔡於二○○九年到二○一六年間與三名助理詐領助理費五三三萬餘元，依貪污等罪嫌起訴。蔡於偵查期間繳回犯罪所得，台南地院昨判蔡應合併執行兩年徒刑、褫奪公權三年及緩刑五年。

對此判決結果，蔡淑惠昨手機關機、蔡的服務處人員也說無法聯繫到本人。南市選委會指出，因全案尚未定讞，蔡現階段仍保有市議員資格，仍可登記參選下屆市議員。

請繼續往下閱讀...

一審褫奪公權3年 仍可上訴

法官宣判，蔡淑惠犯共同利用職務詐財罪，共有三罪，各判刑一年十月、均褫奪公權三年，合併應執行兩年徒刑、緩刑五年、褫奪公權三年，在判決確定後兩年內要向公庫支付五十萬元，扣案犯罪所得五三三萬餘元沒收。

檢方調查指出，蔡淑惠涉於二○○九年到二○一六年擔任南市議員期間，與黃姓、蔡姓、許姓三名助理分別共謀以兩名黃姓與一名林姓人士（兩黃一林三人都獲檢方緩起訴）的名義，向南市議會虛報公費助理名額或浮報助理薪資，詐取助理補助費共五三三萬餘元。因蔡在偵查階段繳回所有犯罪所得，建請法官量處適當之刑。

五十八歲的蔡淑惠很早踏入政壇，在原台南縣、市合併升格前的省轄市時代曾擔任四屆南市南區市議員，南縣市合併升格直轄市後又三度連任市議員，二○二二年間傳出其與助理涉詐領助理費案，一度影響選情，但二○二二年底仍挑戰市議員八連霸過關。

在二○一九年八月，國民黨徵召蔡淑惠參選南市第五選區立委，挑戰民進黨現任立委林俊憲落敗，如今涉詐領助理費被判刑及褫奪公權，議員連霸之路蒙上陰影。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法