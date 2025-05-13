羅列過去一年「親中毀台」法案 綠籲藍白懸崖勒馬 別再砍國防預算

民進黨發言人韓瑩、吳崢昨召開記者會，羅列國民黨強推的親中毀台法案，喊話藍白懸崖勒馬，若再砍國防預算，恐引來人民更大的反彈。（記者方賓照攝）

2025/05/13 05:30

〔記者陳昀、林哲遠／台北報導〕民進黨發言人韓瑩、吳崢昨召開記者會，盤點自立法院國民黨團總召傅崐萁去年四月率團訪中後，國民黨、民眾黨一年來在國會推動的親中毀台法案。針對本週將審議的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，藍白版本將政院版「強化國土安全韌性」一千五百億元預算全數刪除，他們喊話藍白懸崖勒馬，別又砍國防預算，否則恐激起人民更大怒火。

民眾黨團反批：亂貼標籤、鬼話連篇

對於民進黨的批評，民眾黨團反批，賴清德政府禁不起檢視就亂貼標籤，將在野黨依法監督預算的職責扭曲、醜化、抹紅，民進黨果真是空心黨、假愛國真掏空，沒有實際作為，上上下下鬼話連篇，難怪府院黨全共諜。

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韓瑩指出，藍白一年來在國會強推毀憲亂政惡法之外，阻擋強化國安相關法案三七七次，還大刪國防預算，向國際釋放「台灣沒有決心加強國防、想和中國站在一起」的錯誤訊息；面臨關稅談判的重大挑戰之際，國民黨強推離島自貿示範區，企圖引進中資、替中國進行產地洗白，破壞台灣努力建立的MIT產地防線，削弱台灣在國際貿易的談判處境，根本不顧台灣在國際經貿與國防面對的變局。

韓瑩羅列國民黨立委強推的親中毀台法案，包括傅崐萁呼籲廢除反滲透法、幫中共協力者脫罪；翁曉玲、陳玉珍試圖刪除「吳斯懷條款」，方便退將赴中配合統戰；翁曉玲、陳永康企圖將管制限制水域機關改為海委會，淡化金馬主權；陳雪生、陳玉珍企圖在離島設立國際醫療特區及離島自貿區，引進中國醫院，開放中資入境，替中國洗產地；游顥企圖修法將中配取得身分證年限從六年減至四年，幫中國「洗人口」；翁曉玲、林沛祥提案廢除中國人繼承台人遺產二百萬元之上限。

吳崢指出，立法院委員會明將排審「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨團、民眾黨團的法案版本卻將一千五百億元的「強化國土安全韌性」預算全數刪除，無視中國不斷對台灰色侵擾，也不願提供充足的資源讓海巡、海軍戍守疆域，更逕自編列無法用來保衛台灣安全的「普發現金」預算，呼籲藍白懸崖勒馬，若再刪除國防預算，恐引來人民更大的反彈。

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