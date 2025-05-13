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    第二批M1A2T下月底前交運 明年108輛到齊建構完整戰力

    台灣向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛去年到 貨，第二批的42輛將管制於今年第二季前產製與運交完畢。（歐新社檔案照）

    台灣向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛去年到 貨，第二批的42輛將管制於今年第二季前產製與運交完畢。（歐新社檔案照）

    2025/05/13 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍斥資四○五億餘元對美採購一○八輛M1A2T戰車，戰力逐步成形。根據國防部送至立法院的預算解凍報告內容，陸軍去年底獲得首批卅八輛M1A2T戰車之後，第二批的四十二輛將管制於今年第二季前產製與運交完畢，待最後一批廿八輛戰車於明年第一季獲得後，可望形成完整戰力。

    考量我國現役M60A3、CM11戰車日益老舊，陸軍二○一九年以「銳捷專案」名義，編列長達九年、總金額四○五億二四一五萬九千元的跨年度預算，向美國採購一○八輛M1A2T戰車，根據國防部近期送至立法院的預算解凍報告所述，這些M1A2T戰車依照我國與美國簽署的發價書規劃，分成三年交運，首批卅八輛已於去年十二月十六日抵台。

    至於後續的七十輛戰車交付進度，報告提及，第二批共四十二輛戰車，管制於今年第二季之間交運，也就是在今年四月至六月之間；最後一批廿八輛戰車，則預計在明年第一季間交運，目前全案裝備產製與交付進度，均依計畫節點執行，進度正常。

    國防部表示，為使後續批次裝備交運順利，M1A2T戰車專案駐美聯絡官，持續每兩個月至美軍兵工廠實施稽核查驗，管控產製進度，確實管制美方於今年第二季、明年第一季完成戰車產製與運交。

    比起M60A3、CM11等現役戰車採用一○五公厘戰車砲，陸軍新購M1A2T戰車則搭載一二○公厘戰車砲，威力更強且射程更遠，有效射程可達兩千公尺。另外，包括戰車防護力、機動性、射控系統等，都明顯優於我國現役戰車，成為我國裝甲部隊的關鍵新興戰力。

    根據國防部規劃，首批卅八輛M1A2T戰車去年底交裝，現正進行換裝訓練，預計下個月實彈驗測之後，於今年下半年擇期成軍。等到一○八輛M1A2T戰車於明年全數獲得後，駐守林口台地的二六九旅將部署一個連，另外十輛供駐紮新竹湖口的陸軍裝訓部使用，其餘將供陸軍五八四旅全旅換裝。

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