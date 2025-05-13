「海馬士」首度操演 專家：搭配國造火控 強化不對稱戰力

國軍114年飛彈射擊操演，海馬士多管火箭。（記者陳逸寬攝）

2025/05/13 05:30

〔記者陳治程、蔡宗憲／綜合報導〕陸軍「海馬士」多管火箭系統昨日於九鵬基地首度進行實彈射擊，十一輛發射車共計射擊卅三枚火箭彈。陸軍五八砲指部副指揮官何至中上校表示，海馬士將與雷霆二○○○多管火箭系統，聯合建構全縱深防衛目標；軍事專家鄭繼文建議，國造系統火控可適度導入海馬士技術，加強發揚不對稱戰力。

軍方：建構全縱深防衛

何至中表示，隸屬多管火箭飛彈連的海馬士系統，是接裝以來首度在國人面前亮相，操演官兵在射擊期間均依照美方準則、教範實施操作。

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他強調，雷霆二○○○、海馬士多管火箭系統皆是砲兵火力骨幹，未來將妥善運用，達到全縱深防衛的戰略目標。

同步觀看海馬士實彈射擊操演的軍事專家、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文表示，海馬士多管火箭系統在烏俄戰爭一戰成名，其全球衛星定位系統（GPS）導引技術的高精準度，使其打擊火力更加威猛，整體性能優於國造的雷霆二○○○系統。

雖然海馬士昨日實彈射擊時，數度遭遇訊號異常情形，但鄭繼文說，參與此次精準彈藥射擊的海馬士系統，還在成軍前的接裝訓練階段，驗證系統接戰程序、故障排除等任務，因此，官兵遭遇異常情形，實屬合理。

鄭繼文表示，考量海馬士系統的性能優勢，他建議中科院等相關單位，可嘗試將海馬士的火箭彈，與雷霆二○○○系統的彈藥進行整合，若適度引進其衛星導引技術至國造系統的火控，有助於促進雙邊系統情資互通，甚至洽談授權生產，在國軍不對稱作戰的建構上甚有助益。

我國於二○二○年向美採購廿九套海馬士多管火箭系統、八十四枚陸軍戰術飛彈（ATACMS）、八百六十四枚精準導引火箭彈和相關硬體；首批十一套已於去年九月抵台，今年一月起則陸續接收六十四枚陸軍戰術飛彈；明年則將接收第二批十八套系統及剩餘彈藥。

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