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    中國宮廟來台遶境 五雲宮：非邀請方

    中國泉州富美宮5月6日到東石先天宮會香，與廟方、地方人士團拜合照。（翻攝自東石之美）

    中國泉州富美宮5月6日到東石先天宮會香，與廟方、地方人士團拜合照。（翻攝自東石之美）

    2025/05/13 05:30

    〔記者彭健禮、王善嬿／綜合報導〕中國泉州富美宮以祖廟名義來台，原計畫參與苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨日的「二媽」巡庄遶境，被外界質疑是中共統戰，陸委會也認定違法。負責此次聯繫的白沙屯五雲宮昨表示，泉州富美宮此次前來參與遶境祈福，是透過中華道教民俗文化學會與他們接洽，非五雲宮邀請，富美宮也已臨時取消此次活動。

    五雲宮副主任委員陳睿鈞表示，五雲宮創宮一百二十多年來，皆為服務廣大信眾，從未參與、介入政治，未想單純的宗教信仰文化交流，演變為政治色彩始料未及。中華道教民俗文化學會為了避免造成白沙屯五雲宮的困擾，於十一日下午臨時通知取消昨天活動。

    拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，拱天宮於白沙屯媽祖進香前有聽白沙屯五雲宮管理委員轉述，泉州富美宮神明要過來白沙屯參加「二媽」巡庄遶境進行宗教之旅，富美宮沒有直接與拱天宮聯絡，但昨巡庄隊伍出發，沒有看到富美宮隊伍。

    富美宮上週到東石先天宮會香

    此外，富美宮蕭府太傅金身六日曾到嘉縣東石鄉先天宮會香引發爭議。先天宮副主委黃毓升昨回應說，台灣人喝台灣水、吃台灣米，自由、民主深植心中，不會因幾個小時的宗教活動交流，就被人牽著鼻子走，甚至被統戰，希望外界勿過度解讀。黃毓升表示，此次富美宮來台遶境，僅神尊交流，只有蕭府太傅金身來自中國，其他轎班人員及信眾都是台灣人。

    富美宮到先天宮會香，東石鄉長林俊雄受邀與會並掌轎。他昨澄清說，受先天宮邀請參加宗教交流活動，在東石鄉公所前接駕後，他為先天宮蕭府太傅神轎掌轎，隨神轎進入先天宮參加團拜，富美宮由中華道教民俗文化學會人員代表參加團拜，沒有中國廟方人員參加。

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