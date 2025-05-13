中國宮廟來台遶境 「人神」分離規避審查

中國泉州富美宮未經申請來台遶境，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，預定昨參加白沙屯媽祖遊庄，因被質疑統戰緊急喊卡。（圖取自臉書）

2025/05/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國泉州富美宮未經申請來台遶境，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會，昨原定參加白沙屯媽祖巡庄，事件曝光緊急喊卡。據透露，富美宮神尊及廟方董事會人員是兵分二路來台，董事會以「農業科技參訪」名義進來，用「新型態」統戰手法規避宗教交流的審查機制。

參加白沙屯媽祖巡庄 急喊卡

福建泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為由，請「蕭太傅」神尊來台遶境。五月三日至十四日期間，拜會台灣各宮廟、蕭氏宗親會，企圖參加白沙屯媽祖遊庄，把台灣當成他們的轄區來巡境。

請繼續往下閱讀...

陸委會主委邱垂正昨在立法院受訪表示，政府正式紀錄中，並沒有富美宮申請來台宗教交流的申請案，是規避審查或虛假申請，相關機關正積極查處。

邱垂正指出，中國常藉宗教文化交流進行統戰滲透，相關機關相當重視此議題，也進行必要查處。

民進黨立委張宏陸質詢問及，不能用宗教交流來矮化，富美宮來台遶境，政府對宗教交流的立場？邱回應，不樂見他們來台進行遶境，因為連在神的世界都在矮化，應該要「去統戰化」、「去政治化」。

邱垂正進一步說，不歡迎非核准事由的交流。事實上，我們有和移民署聯繫，都有派人直接到現場追蹤。神像是國人代替拿進來由國人負責遶行，或中國人士以其他名義進來，正在查處中。

知情官員透露，泉州富美宮這件是「新型態」的統戰操作，以前中國人士要帶神像過來遶境，一定是政府審查後，中國人士才可以過來，現在是一群台灣人去中國把神像帶過來。

台灣人去中國把神像帶過來

官方查出，這次是有台灣人去泉州把富美宮神像帶來，地方宮廟是台灣人協力遶境。詭異的是，泉州富美宮董事長陳淑賢及董事會成員十人，在遶境同一時間也在宜蘭等地參訪，中國籍人士組成另一團來台，把神尊及廟方董事會兵分二路進行統戰。

神像去遶境 中方人士去參訪

「用農業科技參訪名義進來！」官員透露，富美宮董事會這團是以農業科技參訪名義來台，該團由宜蘭縣農會邀請，稱要做農業科技參訪，行程未與遶境地點重疊，董事會成員沒有拿著神像去各宮廟，遶境是由台灣人去的，這是「新型態」規避審查的做法。

官員強調，台灣地方宮廟對於有人要來會香，通常都不會拒絕，台灣團體也不需經過審查。泉州富美宮來台遶境一事，相關單位正研究法律問題，中共顯然知道台灣法律漏洞，面對這種新型態的統戰手法，以及規避審查做法，政府正研擬如何杜絕這種現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法