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    海馬士首射 33枚火箭彈震撼九鵬 11套接力亮相 展現國軍縱深打擊火力

    國軍飛彈射擊操演，海馬士多管火箭發射車。（記者陳逸寬攝）

    國軍飛彈射擊操演，海馬士多管火箭發射車。（記者陳逸寬攝）

    2025/05/13 05:30

    〔記者陳治程、蔡宗憲／屏東報導〕陸軍昨日在中科院九鵬基地展開年度精準彈藥射擊操演，國造「雷霆二○○○」多管火箭上午發射千餘枚火箭彈之後，美製十一套「海馬士」多管火箭系統也接力亮相，首度實彈發射卅三枚精準火箭彈，象徵陸軍砲兵的縱深打擊火力邁向新階段。國防部長顧立雄全程視導、並在操演後嘉勉官兵，強調接裝新式武器裝備，是一個具有意義的里程碑。

    各砲位齊發 軍事迷驚呼連連

    陸軍實施精準彈藥射擊操演，先由「雷霆二○○○」多管火箭系統接連發射千餘枚火箭彈打頭陣，稍晚則由隸屬陸軍十軍團五八砲指部的十一輛「海馬士」多管火箭系統接棒，先後射擊四波次、卅三枚精準火箭彈，完成在台實彈射擊「處女秀」。在操演期間，射擊指揮官下達「齊發」命令，各砲位的發射車同步將火箭彈射向天際；震撼火光令外圍軍事迷驚呼連連，展現我軍制敵能力。

    接裝新武器 砲兵秀制敵戰力

    陸軍此次海馬士系統的實彈射擊屬於「雷霆」操演一環，驗證五八砲指部多管火箭連官兵的接裝訓練成果，陸軍後續也將透過發射刺針飛彈的「神弓」操演、磨練直升機戰力的「神鷹」操演，全面驗證陸、空聯合戰術火力。

    在首輪實彈射擊之中，有海馬士系統在齊射時「偷跑」，第二輪發射時，則有官兵下車調整系統。五八砲指部副指揮官何至中上校表示，上述情形屬「訊號異常」，屬於接裝訓練一環，且有美方原廠人員協助指導故障排除，藉由實際狀況演練，提升實戰化訓練效果。

    軍方表示，操演全程模擬實戰，嚴格檢驗武器性能與部隊戰備。

    國軍接收的首批11套M142「海馬士」多管火箭系統，昨日於屏東九鵬基地進行實彈射擊。（記者蔡宗憲攝）

    國軍接收的首批11套M142「海馬士」多管火箭系統，昨日於屏東九鵬基地進行實彈射擊。（記者蔡宗憲攝）

    海馬士多管火箭震撼火光，令外圍軍事迷驚呼連連。（記者陳逸寬攝）

    海馬士多管火箭震撼火光，令外圍軍事迷驚呼連連。（記者陳逸寬攝）

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