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    「基隆絕沛」二階連署差5800份 全國罷團將助攻

    推動罷免國民黨基隆立委林沛祥的「基隆絕沛」，邀請立委王義川（右二）、印太戰略智庫執行長矢板明夫（右三）等人宣講。（記者俞肇福攝）

    推動罷免國民黨基隆立委林沛祥的「基隆絕沛」，邀請立委王義川（右二）、印太戰略智庫執行長矢板明夫（右三）等人宣講。（記者俞肇福攝）

    2025/05/12 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨立委王義川昨天在罷團「基隆絕沛」總部宣講預告，本週起包括新北、彰化、苗栗罷免國民黨立委的二階連署書陸續送件完畢，全國各地罷團都會齊聚基隆站台宣講，讓全國最後一位被罷免的國民黨立委林沛祥二階連署，跨過法定門檻三○三九四件，他對基隆人有信心，會比中選會規定的五月廿三日（含）送件截止日，提前送進選委會。

    根據「基隆絕沛」公布，截至五月八日二階連署書收件為二萬四千六百件，距離法定門檻的三○三九四件，尚差五七九四件。距離廿三日剩下不到兩週，「基隆絕沛」昨邀請王義川等人宣講，為二階連署做最後衝刺。

    王義川說，去年討論要推動罷免立委傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯，當時覺得罷免三人所需票數是「不可能的任務」，結果現在罷傅二階連署達成率一六九％、罷王達成率一六五％、罷徐達成率一七五％，嚇死人！

    他強調，本週起各地罷團二階連署陸續送件後，罷團將齊聚基隆協助衝刺，屆時看林沛祥「嘴啾」（台語）到何時？王說，基隆人去年就有罷免基隆市長謝國樑的經驗，基隆鄉親一起來連署，「罷免林沛祥，基隆才安詳」！

    林沛祥及國民黨基隆市黨部發言人黃申棟二人，對於「基隆絕沛」邀請貴賓的相關言論，不予回應。

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