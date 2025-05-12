預算被凍 外交部：恐影響我與友邦雙邊關係

交部業務費被凍結五十％。外交部最新提出的解凍報告指出，恐影響我國與友邦的雙邊關係，對國家競爭力造成長遠損害。（資料照）

2025/05/12 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部今年業務費在年初預算審查時，被凍結五十％。外交部最新提出的解凍報告指出，業務費遭凍將影響我國支付世界貿易組織（WTO）會費、影響我國駐英代表處館舍搬遷事宜，並有可能打擊我國商家赴友邦投資的意願，恐影響我國與友邦的雙邊關係，對國家競爭力造成長遠損害。

解凍報告中列衝擊六大面向

外交部於解凍報告中羅列業務費被凍結五十％，可能造成的六大面向衝擊，包含外賓邀訪縮減、國際合作執行與信譽受損、國際能見度降低、影響駐外館處業務運作、影響外交部本部人事運作，與影響我國業者參與海外商展及投資意願等。

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外交部表示，經費不足將影響外交部對外合作計劃的履行能力，使既定國際承諾無法履行，損害國際信譽，例如派遣技術團赴亞太、亞非、拉美及加海地區執行農業、水產養殖、中小企業、觀光、公衛醫療及防災等援外合作計劃，若是因為預算凍結而縮減計劃規模，將影響我國對夥伴國家民生社會發展的實質貢獻。

國際能見度降低方面，外交部說明，經費遭凍結也會影響我國身為世界貿易組織正式會員國每年需要繳納的會費，以及出席部長會議及公共論壇等重要會議的差旅費。此外，爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的經費也會受到影響。

外交部也說，經費凍結將影響駐外館處運作、館舍租金支付、修繕養護需求，恐有違約之虞，更會影響英國代表處今年度的館舍搬遷事宜。

至於我國業者參與海外商展及投資意願的影響，外交部表示，今年規劃貿協參加及自辦十二個海外商展及籌組一個中美友邦智慧電動車拓銷團，若等到業務費使用三十％才申請解凍，將大幅影響辦理進度，恐面臨被迫停辦或取消。

此外，外交部也指出，業者赴友邦投資考察的業務恐怕也會因為凍結無法補助，恐損害我國商家權益，並打擊我國商家赴友邦投資的意願，進而遭友邦錯誤解讀，影響雙邊關係。

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