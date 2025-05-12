藍白砍1500億國土韌性預算 綠委批傷害人民利益

國民黨團、民眾黨團均提出對案要求普發現金，並擬刪除一千五百億元的「國土安全韌性預算」。民進黨立委王定宇昨批評，藍白用眼前小利毀壞國家長遠大義大利，太低估人民智慧。（資料照）

2025/05/12 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院經濟、財政委員會十四日、十五日將審查規模四一〇〇億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」等案，國民黨團、民眾黨團均提出對案要求普發現金，並擬刪除一千五百億元的「國土安全韌性預算」。民進黨立委王定宇昨批評，藍白用眼前小利毀壞國家長遠大義大利，太低估人民智慧。

行政院版特別條例草案，其中支持產業九三〇億元；國土安全韌性一千五百億元；照顧民生一六七〇億元，涵蓋撥補台電一千億元。而在國土安全韌性部分，包括強化國土防衛能量、強化台灣海域監偵、提升資通作業環境及設備等三面向；藍白揚言刪除預算，並提出普發現金規劃。

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對此，王定宇說，藍白聯手要刪除國土安全韌性預算，阻擋台灣提升國防力量；又分別提出二千三百億元、一四一六億元的預算發現金。阻擋國家提高安全能力的預算，然後花更多的預算發現金，用眼前小利毀壞國家長遠大義大利，太過低估人民智慧，大家都了解，一旦國家不保，再多的財富、身家都將不復存在。

王定宇也向這次一同赴美訪問的藍白立委喊話，「你們在美方面前所說的支持國防預算和特別預算案，是隨便說說的嗎？」他表示，藍白此舉將會傳遞錯誤訊息給全世界支持台灣安全、和平穩定的盟友國家，這會嚴重傷害台灣人民的利益！

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國土安全韌性的一千五百億元，關乎台灣安全防衛，多少海巡弟兄需要更精良設備協助防禦台灣，「為什麼在野黨執意要刪除這一千五百億元，讓台灣安全形成漏洞？」對於台電撥補、國土韌性，誠懇呼籲藍白不要站在民意、產業、國安的對立面。

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