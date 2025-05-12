世衛大會將至 醫界團體主張》 我應推入會案 納世衛組織執委會議程

第七十八屆世界衛生大會（WHA）將於十九日至廿七日在日內瓦舉行。圖為去年民團、立委、官方齊聚日內瓦 為台灣參與發聲。（資料照，世衛宣達團提供）

2025/05/12 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕第七十八屆世界衛生大會（WHA）將於十九日至廿七日在日內瓦舉行，台灣WHA行動團將於十六日啟程。長期關注台灣世界衛生組織（WHO）入會案的台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉認為，在推動聯合國大會第二七五八號決議不涉台之後，台灣的下一步應是推動將入會案納入每年一、二月WHO執委會議程，讓台灣入會案即便未表決通過，也能對反對國造成壓力。

本屆WHA，除了衛福部組織的行動團，立法院將由民進黨立委王正旭、國民黨立委王育敏、民眾黨立委劉書彬代表出席；民間團體聯合國協進會也籌組「WHO宣達團」，本月十三日組團出發，赴日內瓦推動台灣參與、舉辦場邊活動。

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王正旭表示，本次WHA立院有籌組視導團，將搭配衛福部的行動團，赴日內瓦參與WHA相關議程，除了將與當地僑團、僑胞有更多接觸，也希望帶著台灣目前的成果，與理念相近國家、友好國家、邦交國互動，並與當地國會議員進行更多的溝通與連結，讓世界看到、分享台灣全民健康的成果。

王正旭透露，世界抗癌聯盟（UICC）執行長亞當斯將於今年七月底至八月初訪台，他在WHA期間計劃先行拜訪亞當斯，交流台灣在肝癌、肺癌等癌症防治的成果。

林世嘉認為，在推動聯大第二七五八號決議不涉台之後，下一步應推動將台灣入會案納入議程，在世衛組織每年一、二月的執委會中提案。

林世嘉說，在執委會中，只要提案就能成案，待成案後才需要經過多數決，雖然多數決以過去的外交力道來看不可能成功，但只要提案存在，即便表決失敗，對所有反對的國家而言，仍有「台灣入會案一直不被討論」的壓力。

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