宴請立陶宛友台議員 蔡：盼台灣得到更多支持

前總統蔡英文出訪歐洲，10日晚間與立陶宛友台議員晚宴交流。（蔡英文辦公室提供）

2025/05/12 05:30

〔記者陳昀／綜合報導〕前總統蔡英文十日晚間與立陶宛友台議員晚宴交流時表示，在地緣政治與威權挑戰下，台灣會與立陶宛站在一起，堅守民主理想，相信兩國將繼續攜手讓民主蓬勃發展，為世界帶來更和平與公義的未來，期待雙方關係持續深化，台灣能夠得到更多支持。

蔡英文目前在歐洲訪問。據中央社報導，立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦表示，立陶宛多次遭外來政權統治，直到再次重獲獨立，如今成為歐盟與北約的一員，因此，立陶宛人民深知歷史與國際事務的重要性，也了解台灣、香港與烏克蘭等地的命運，同樣牽動著其他國家的歷史與未來。

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巴洛諾瓦強調，俄羅斯的威脅並未遠離，今日立陶宛有新的使命，那就是支持烏克蘭，並提升自身實力以威懾俄羅斯的侵略行動。

巴洛諾瓦表示，台灣也面對類似挑戰，中國持續對台文攻武嚇，質疑台灣存在的正當性，還派軍機在台灣周邊繞行。這種行為令人無法接受，每個國家都有權選擇自己的道路、建立自己的歷史與信仰，立陶宛將持續捍衛這樣的權利。

蔡英文表示，台灣與立陶宛相隔萬里，卻都面對地緣政治的挑戰，兩國皆有強勢鄰國威脅安全，但都選擇堅守民主、自由與人權的價值，且因相似處境與信念成為朋友，相信當我們加深對彼此的認識，就會成為更好的朋友。

台立站在一起 堅守民主理想

蔡英文強調，台灣與立陶宛有類似歷史經驗，在面對威權鄰國的挑戰時不曾退讓。立陶宛已向世界證明，即使是小國家，在原則與道義的引導下也能發揮影響力，在地緣政治與威權挑戰下，台灣會與立陶宛站在一起，堅守民主理想。

此外，蔡英文也在立陶宛經濟與創新部長薩維茨卡斯與工業家聯盟主席賈努維丘斯陪同下，參觀由台灣與立陶宛合作成立的新創農業科技公司Leafood。Leafood是歐洲最大垂直農場，相關技術能克服天氣因素，帶來安全、供貨量穩定的蔬菜，蔡還當場乾了一杯以現場摘取的萵苣、蘋果與鳳梨調製成的「綠拿鐵」。

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