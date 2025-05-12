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    五二○將屆》藝人赴中若傷我主權 政府將查處

    陸委會主委邱垂正表示，今年中國軍事威脅比去年更嚴重，對台的極限施壓，已構成兩岸關係緊張及區域風險提升。（資料照）

    陸委會主委邱垂正表示，今年中國軍事威脅比去年更嚴重，對台的極限施壓，已構成兩岸關係緊張及區域風險提升。（資料照）

    2025/05/12 05:30

    邱垂正：中國對台極限施壓 已構成兩岸緊張及區域風險提升

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統五二○就職將屆一週年，中國是否發動文攻武嚇，或策動台灣藝人轉發統一貼文，引發外界關注。陸委會主委邱垂正接受本報專訪表示，今年中國軍事威脅比去年更嚴重，對台的極限施壓，已構成兩岸關係緊張及區域風險提升。台灣藝人赴中發展，若又矮化或傷害我國家主權，政府會依法查處。

    邱垂正指出，中國對台灣的極限施壓步步進逼，不管是軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰，及一連串認知作戰、心理戰、輿論戰和灰色地帶侵擾，可說是無所不用其極，無孔不入的統戰滲透和分化。

    邱垂正舉例，二○二四年共五千架次共機在台海周邊，其中有三○○○架次軍機進入海峽中線，二五○○艘共艦在臨接區造成實質威脅，今年軍事威脅又比去年更加嚴重。

    邱垂正談及，去年中國發布懲獨廿二條，對台灣每個人可立案調查是否主張台獨，因為中共法律界定寬鬆，只要不和中國統一主張一樣的話，或支持中華民國台灣加入國際組織，或在台灣守護中華民國，都可能被懲獨，近期已有現役國軍官兵、檢察官及一般民眾被列入懲獨檢舉對象。

    邱強調，過去一年以來，確實中國對台灣的極限施壓，已構成兩岸關係緊張及區域風險提升。有些台灣藝人在中國發展，常在特定時刻被迫政治表態，或轉發矮化、消滅自己國家主權的貼文，甚至呼應中國對台軍演，讓民眾非常反感。

    邱垂正警告，今年五二○，如果台灣藝人又做出矮化或傷害國家主權的事，由於都選在特定時刻，可能與相關中共黨政軍有合作行為，主管機關文化部將依法查處經紀公司或在中國發展的藝人。

    文化部會積極輔導藝人回台發展

    邱垂正透露，若在中國發展不是那麼容易，文化部也會積極輔導台灣藝人回台發展，畢竟台灣的優勢是創作自由空間很大，政府會有計畫地輔導他們。

    此外，陸委會近期於官網設置「台灣藝人赴中應注意事項」及提出六項呼籲，直指中共限制網路相關娛樂營銷行為，並監測明星帳號，演藝人員作品宣傳及言行均受管制。中共更監管明星廣告代言情形，藝人倘有相關活動應留意可能產生的問題。

    陸委會提醒，中共要求演藝人員必須政治表態，赴中發展可能面臨政治風險。中國廣播電視總局二○二一年發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」，要求樹立愛「黨」愛「國」的風氣、堅持政治正確方向。

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