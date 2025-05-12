憲法法庭今開憲訴法說明會 柯建銘：沒有程序正義 何來實質正義

民進黨團總召柯建銘昨開記者會指出，憲法法庭史上首次開說明會，十二日未涉及實體內容的問題和解釋，了解程序問題而已。。（記者謝君臨攝）

2025/05/12 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨、民眾黨聯手修「憲法訴訟法」，提高違憲判決門檻，行政院提覆議遭立法院否決，立院民進黨團聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭今將舉行說明會。民進黨團總召柯建銘昨開記者會指出，憲法法庭史上首次開說明會，十二日未涉及實體內容的問題和解釋，了解程序問題而已。他也強調，大法官謹慎審理：「沒有程序正義，何來實質正義？」

針對憲訴法說明會，柯建銘說，他和黨團幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱，以及辯護律師會出席參加，「我們是釋憲聲請人」。對造則是立院方，藍白立委會參加。柯建銘強調，任何國家在政務運作時，一定要合憲合法，否則變成違法違憲的政府。

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柯建銘指出，上會期藍白修改憲訴法，提高違憲判決門檻，「我們認為有違憲之虞，聲請釋憲」。他說，今年一月十五日憲訴法覆議案遭否決後，和一月廿三日總統公告後，他均分別領銜聲請釋憲及暫時處分，「前後都包起來，免得到時有爭議，法律程序上我們做到完整」。

「過去從未開過說明會，為何這次要開？」柯建銘認為，應是大法官對於立院舉手表決、收音等過程混亂，要釋疑、釐清。柯也說，立院公報並不重要，因為大法官看的不是公報，而是整個實體審查程序上的問題。

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