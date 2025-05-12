為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    憲法法庭今開憲訴法說明會 柯建銘：沒有程序正義 何來實質正義

    民進黨團總召柯建銘昨開記者會指出，憲法法庭史上首次開說明會，十二日未涉及實體內容的問題和解釋，了解程序問題而已。。（記者謝君臨攝）

    民進黨團總召柯建銘昨開記者會指出，憲法法庭史上首次開說明會，十二日未涉及實體內容的問題和解釋，了解程序問題而已。。（記者謝君臨攝）

    2025/05/12 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨、民眾黨聯手修「憲法訴訟法」，提高違憲判決門檻，行政院提覆議遭立法院否決，立院民進黨團聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭今將舉行說明會。民進黨團總召柯建銘昨開記者會指出，憲法法庭史上首次開說明會，十二日未涉及實體內容的問題和解釋，了解程序問題而已。他也強調，大法官謹慎審理：「沒有程序正義，何來實質正義？」

    針對憲訴法說明會，柯建銘說，他和黨團幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱，以及辯護律師會出席參加，「我們是釋憲聲請人」。對造則是立院方，藍白立委會參加。柯建銘強調，任何國家在政務運作時，一定要合憲合法，否則變成違法違憲的政府。

    柯建銘指出，上會期藍白修改憲訴法，提高違憲判決門檻，「我們認為有違憲之虞，聲請釋憲」。他說，今年一月十五日憲訴法覆議案遭否決後，和一月廿三日總統公告後，他均分別領銜聲請釋憲及暫時處分，「前後都包起來，免得到時有爭議，法律程序上我們做到完整」。

    「過去從未開過說明會，為何這次要開？」柯建銘認為，應是大法官對於立院舉手表決、收音等過程混亂，要釋疑、釐清。柯也說，立院公報並不重要，因為大法官看的不是公報，而是整個實體審查程序上的問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播