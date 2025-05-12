罷謝衣鳯 志工冒雨巷戰衝連署

從各地前來支援的志工，昨天犧牲母親節陪母親的機會，到彰化第三選區做罷免志工。（記者顏宏駿攝）

2025/05/12 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯二階連署已突破兩萬份，但在破兩萬份後，就面臨天花板，距法定門檻兩萬七千份仍有差距，連署書最後收件日是五月十三日，預定十四日送件，儘管昨天是母親節，志工們仍犧牲陪伴母親的機會，冒雨在各地衝連署書。

罷團領銜人陳世雄表示，志工們昨天冒著大雨走入村里，進行「巷戰」，這些志工原本可以在家快樂過母親節，有的已經成為媽媽，卻從各地趕來，不畏風雨，一間一間詢問，不放過任何機會，「她們拚的是台灣的未來」，拚的是不讓國家被毀憲亂政的立委賣掉。

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一名前來連署的廖姓民眾說，看志工拚成這樣，冒雨挨家挨戶拜託，有時還被嗆、被轟，真的很心疼，因為很多志工都是「外來」，只能「散彈打鳥」，但彰三選區不同於都會型選區，到村里、社區一定要有「頭人」帶，才能把志工帶到立場偏綠的家戶，連署書自然到手，問題是該區有些黨公職「擺爛」，頭人不想動，有的還扯後腿。

該區共有四名民進黨縣議員，其中洪騰明繳交一三二一份連署書、劉珊伶繳交一一四五份，至於身兼民進黨議會黨團總召的李俊諭一度掛零，經罷團點名後，目前繳出卅四份。李則強調，他有協助罷團宣傳；另外，本屆為二林區第一高票的洪子超繳交一○七份。縣黨部主委楊富鈞說，黨部全力支援罷團，對於連署數偏低的兩名議員，他已盡力勸說。

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