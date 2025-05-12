賴：藍委如順應民意自然有解

總統賴清德認為罷免有分善罷跟惡罷，善罷是公民團體依憲法賦予權利的自主行為，由政黨推動、沒有民意基礎、抄名冊的則是「惡罷」。（資料照）

2025/05/12 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免白熱化，總統賴清德日前接受週刊專訪表示，罷免有分善罷與惡罷，善罷是公民團體依憲法賦予權利的自主行為，不必然支持特定政黨；至於由政黨推動、沒有民意基礎、抄名冊的則是「惡罷」，如果國民黨立委有順應民意改變，自然而然可以解決罷免問題，可惜這個機會錯失掉了。黨政人士透露，賴總統之所以有這段詮釋，是因為「有感而發」。

賴清德日前接受週刊專訪的影片釋出。賴表示，他在院際協調向立法院長韓國瑜提到「菩薩畏因、眾生畏果」，罷免是公民團體發動，沒有人有辦法主導或阻止，要解決罷免的問題，「因」一定要先去掉，「因」是指立委的表現造成公民團體的擔憂，民團才會不辭辛勞推動罷免。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，如果要解決罷免問題，韓國瑜和國民黨主席朱立倫應該要求黨籍立委順應民意，如果他們有改變，自然可以解決罷免問題。他也藉由接見「美國總統川普就職典禮慶賀團」及院際協調權的場合與韓國瑜見面，都是在釋出善意，當時韓也願意用追加減預算解決中央政府總預算的問題，並與行政院長卓榮泰見過面，但最後朝野協商時在野黨依然反對，「很可惜，這個機會錯失掉了」。

賴清德認為，罷免有分善罷與惡罷，善罷就是公民秉持憲法賦予的權利發動的自主行為，他們只想要把不適任的立委罷掉，不必然支持哪個政黨，民團很辛苦地一個、一個連署，沒有作假的問題；政黨從背後推動，因為沒有民意基礎，自然就會抄黨員名冊，這是惡罷。

黨政人士透露，賴總統之所以有這段詮釋原因有二，一是在野黨屢屢點名要賴停止大罷免；另一方面，近期各地公民團體為了罷免行動拍片、擺攤等全心投入，甚至是冒著風險蒐集連署書，用心與勇氣都讓賴清德十分敬佩。

公民挺連署 賴十分敬佩

黨政人士表示，韓國瑜在院際調解時要求賴總統「呼籲停止大罷免」，當時賴以「菩薩畏因，眾生畏果」回應，其實也是在提醒，立委的表現讓公民團體擔憂國家的未來及後代子孫，可惜最終總預算並沒有人民認為合理的結果，也錯失了回應民意的機會；國民黨若要倒果為因、反控被惡罷，更顯得毫無道理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法