罷團：防藍政策買票、仇恨動員反撲

罷團人士表示，能預期國民黨恐利用政策買票、仇恨動員等方式反撲，切勿掉以輕心。（資料照）

2025/05/12 05:30

〔記者林哲遠、謝君臨／台北報導〕大罷免潮即將邁入第三階段投票，而據二○二四立委選舉票數分析，李彥秀、廖偉翔等十位藍委選區處於劣勢。罷團人士坦言，雖以得票數來看，有十位藍委罷免情勢較為樂觀，但能預期國民黨恐利用政策買票、仇恨動員等方式反撲，切勿掉以輕心。

罷免李彥秀的民團「港湖除銹」發言人Jason表示，這與他們的分析結果滿接近的，李彥秀在本屆立委選舉拿下十一萬餘票、民進黨高嘉瑜則是九萬多票、吳欣岱兩萬多票，國民黨在港湖的政黨得票率也未達高點。

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Jason透露，在罷免李彥秀的過程中，民進黨、台灣基進曾向罷團釋出善意，也會同台宣講；此外，據先前民調，約有八成同意罷免的民眾會出來投票、不同意者則有三成左右，可預期國民黨未來可能會操作仇恨動員、塑造受害形象攻擊民進黨，以動員支持者，情況仍不能太樂觀。

罷免廖偉翔「中四展翅廢翔」備位領銜人杜承哲說，據二○二四年立委選舉選票差異，廖偉翔與民進黨對手確實相當接近；不過，就去年罷免基隆市長謝國樑的經驗，在第三階段恐會面對國民黨透過市政支援，來做政策買票。

杜承哲提及，有不少在地鄉親帶著數十份、百份連署書來找罷團，罷免的氣勢與熱情相當踴躍，因此他們非常有信心來面對接下來的三階罷免投票。

不過，一名罷團幹部認為，罷免投票關鍵在於該選區是否有其他國民黨勢力的存在。像台北松信前國民黨立委費鴻泰、台北港湖的闕家是否有意出來參加罷免成功後的補選，加上在地議員的態度，若純以本屆立委得票數來分析，可能會漏掉「藍營內鬥」的因素。

經民連智庫召集人賴中強也表示，本次罷免已遠超出藍綠對決範疇，國民黨立院黨團總召傅崐萁等人在國會的胡作非為，已牴觸民主的基本價值，本次大罷免將成政治板塊的大變動，罷免結果應該會超過原本藍綠選票接近的選區。

立法院民進黨團總召柯建銘昨斷言，泛藍陣營卅七席區域立委（包含無黨籍立委陳超明）中，至少有卅一席會被罷掉，而苗栗縣立委邱鎮軍也有可能（被罷免）。

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