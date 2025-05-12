大罷免投票 10藍委拉警報

大罷免陷劣勢危機的10藍委

2025/05/12 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免潮迄今已有廿九位國民黨立委二階送件。據二○二四立委選舉投票結果，針對泛綠分裂、藍綠候選人得票率差距三個百分點內來分析，共有十位國民黨立委將在三階罷免投票中處於劣勢，包含台北李彥秀、新北葉元之、桃園涂權吉、魯明哲、台中廖偉翔、新竹縣林思銘、新竹市鄭正鈐、南投游顥、雲林丁學忠、台東黃建賓；如果無法有效催出反罷免票，這些國民黨立委的「罷情」將岌岌可危。

去年選舉 黃建賓、李彥秀、鄭正鈐、林思銘 因泛綠分裂而獲利

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首先，國民黨台東縣立委黃建賓、台北市港湖李彥秀、新竹市鄭正鈐、新竹縣林思銘，可視為因泛綠分裂而獲利。黃建賓獲兩萬五七七八票、民進黨候選人賴坤成兩萬三四二○票、前民進黨立委（退黨參選）劉櫂豪一萬八七四四票，黃僅小贏賴兩千餘票；若綠營能順利整合，黃恐難保住立委之位。

北市第四選區李彥秀以十一萬二七四三票（四十七．六四％）勝選，民進黨候選人高嘉瑜以九萬五二四一票（四十．二四％）居次，台灣基進吳欣岱拿下兩萬六三八二票（十一．一五％）；吳、高票數加總遠高於李彥秀得票數，如今兩人在罷免投票前相繼承諾，若罷免成功，將不參與港湖立委補選，加上基進積極投入罷免，李彥秀如臨大敵。

涂權吉、葉元之 以些微票數勝出

至於去年的新竹市、縣立委選舉，同屬本土政黨的時代力量皆有派人參選，時力現也已成為罷免藍委的一員，恐再度翻轉以中間選民為主的大新竹。據新竹市投票結果，鄭正鈐獲九萬二○一四票、民進黨林志潔獲八萬三二九八票、時代力量邱顯智獲三萬三○二三票；此外，竹縣第二選區林思銘以七萬六六○八票勝選，時力王婉諭獲六萬三五六六票、民進黨曾聖凱獲三萬七三八票，若時力與民進黨合作，罷免鄭正鈐、林思銘並非難事。

另，藍、綠候選人本屆得票數僅差一至兩千餘票，分別為桃園涂權吉、新北葉元之。涂權吉僅贏過民進黨候選人黃世杰一二二九票（○．五八％）；葉元之則以二二九三票（一．三五％）的些微差距擊敗民進黨羅致政。

丁學忠游顥廖偉翔魯明哲贏不到3％

丁學忠、游顥、廖偉翔、魯明哲在本屆選舉，與民進黨候選人得票率差距不到三個百分點。雲林丁學忠以三○二九票（一．七一％）贏下前民進黨立委蘇治芬；南投游顥贏了民進黨蔡培慧三四六一票（二．四六％）；桃園魯明哲、民進黨彭俊豪，差距六四七五票（二．九七％）；台中廖偉翔也只贏前民進黨立委張廖萬堅六三九○票（二．六七％）。

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