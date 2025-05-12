將參加白沙屯媽祖遊庄 中國宮廟來台遶境 違法

中國泉州富美宮以祖廟名義來台遶境，陸委會昨強調，從未收到富美宮的交流申請案，政府嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，將依法嚴處。（取自臉書）

2025/05/12 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國泉州富美宮以祖廟名義來台，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，五月十二日將參加白沙屯媽祖遊庄，將台灣當作遶「境」範圍。陸委會昨強調，從未收到富美宮來台遶境的交流申請案，政府嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，將依法嚴處。

泉州富美宮規避審查 拜會地方

地方人士向本報透露，福建泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為由，恭請「蕭太傅」神尊來台遶境。五月三日至十四日期間，拜會台灣北中南地方宮廟、蕭氏宗親會，連與中國毫不相干的白沙屯媽祖遊庄活動，這間「中國廟」也想加入遶境。

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據了解，泉州富美宮及董事會成員，在十二天遶境行程中，拜會的宮廟高達卅多間，有七股龍山宮、高美文興宮、白沙坑富美宮、台西安西府、褒忠聚保宮、麥寮拱範宮、飛沙飛王宮、東石先天宮、佳里金唐殿、麻豆代天府、台南大天后宮、白沙屯五雲宮等，也與蕭氏宗親、南部基層里長見面交流。

陸委會表示，政府於日前接獲檢舉，並派員全程稽查，嚴厲譴責有心人士規避交流審查機制，藉著祖廟名義來台遶境，將依法嚴處。

陸委會指出，中共近年以宗教交流之名對台進行統戰滲透，其目的在藉由宗教信仰認同，進而達成「政治認同」與「促融促統」目標。我方已持續嚴格審查宗教交流案件，以建立健康有序的交流環境。

中共宗教滲透？ 政府依法嚴處

陸委會強調，政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，但地方上卻出現泉州富美宮的神轎四處造訪。是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事中國宮廟來台宗教交流？已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

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