衝安全份數 桃園罷團持續收件

罷免立委涂權吉團隊志工，昨在平鎮區中豐路協助「罷呂清玲」團隊宣傳收件連署書。（記者黃政嘉攝）

2025/05/11 05:30

罷免魯明哲、呂玉玲、邱若華雖已送件 志工不鬆懈 籲民眾踴躍連署

〔記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕「大罷免」國民黨立委第二階段連署，桃園市六個選區公民團體雖已送件，但罷免桃三魯明哲、桃五呂玉玲、桃六邱若華的份數，都未達一三○％安全門檻，各罷團持續相互支援拚連署，降雨使收件情形「如雪崩式下跌」，除呼籲民眾趕緊來簽署，也批評立法院國民黨團之所以解凍文化部預算、通過「四＋一」國定假日，是討好選民的政治操作，民眾不要輕信上當，要堅持罷免藍委。

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批藍解凍預算、增國假 討好選民政治操作

「桃六刪邱」罷免立委邱若華的罷團送件數，距離安全門檻差三千份，發言人黃傑米表示，十四個連署站都運作，志工們母親節假期出擊，呼籲選民踴躍連署，或聯繫到府收件專線0910-091469。

「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲的團隊志工張先生強調，罷呂案二階法定門檻二萬八○六四份，送件數三萬二○六一份，須扣掉一階簽署過的近四○○○份，並考量書寫不合格被扣掉，距離還差二五○○份，一個不小心就無法達成，團隊延長收件至五月十八日，還不到鬆懈時刻，請民眾響應連署。

「罷呂清玲」盼再增2500份 延長收件至18日

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷免立委魯明哲的團隊總召Dora表示，二階連署送出三萬六三一六份，尚差一八○○份才到安全門檻，中壢愛麵子、平鎮廣達的固定連署站持續收件，也派志工機動收件。

「全力一擊」罷免第二選區立委涂權吉案領銜人Rick表示，團隊志工拚勁充足，持續支援桃三、桃五罷團收件。

張先生認為，立法院七日將文化部四十九案逾卅四億元預算全數解凍，這不是藍、白黨團悔悟，若非看見民怨四起、罷免壓力臨頭，他們怎麼會改變立場、放行預算？

Rick與Dora都說，國民黨團強修「紀念日及節日實施條例」，通過要放假的台灣光復節、行憲紀念日，都具政治意涵，是「站在中國立場處理台灣事情」，不是真的照顧勞工，不像民進黨團提案版本較貼近台灣人意義的假日。

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