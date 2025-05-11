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    首頁　>　政治

    藍委攻擊領薪 「山除薇害」批誤導視聽

    2025/05/11 05:30

    朱立倫赴東門市場向罷綠志工致意 李孝亮萬華擺攤：收件不理想

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨立委葛如鈞九日於網路節目中稱，聽說罷免團體志工日薪兩千，全職月薪八萬元；國民黨立委陳玉珍也質疑罷團連署書包膜經費來源。對此，罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」昨發聲明批評二人言論誤導視聽，團隊對於惡意抹黑表達嚴正譴責。此外，昨國民黨主席朱立倫取消原定東門市場前罷免綠委吳沛憶活動，又臨時前往，獨留罷免領銜人李孝亮於萬華果菜市場前擺攤。

    志工日薪兩千？罷藍團體︰自費投入

    「山除薇害」表示，全台罷免團體多為基層公民自發組織，志工出於對公共事務的關懷與民主制度的信仰，自費投入行動、忍受壓力與挑戰，並無「高薪聘用」，葛如鈞不實指控，對志工人格與民主運動造成極大傷害，已超越言論自由範疇。

    「山除薇害」強調，罷免團體依法發起活動，旨在促進問責與民主深化，不容被特定人士惡意抹黑、汙名化，共同呼籲葛如鈞，即刻收回不實言論，公開向卅五個罷免團體及全體志工致歉；對於陳玉珍質疑，團隊解釋，基於保護民眾辛苦簽署一筆一劃寫下並親自簽名的連署書，遇天候不好時自然會擔心雨水浸濕而進行外層防水。

    朱立倫團隊昨上午八時許宣布，因雨勢過大，擔心到場人員安全，與罷免團隊討論後，決定將行程延期；不過，因為現場仍有一些志工到場，朱立倫十點左右還是自行前往現場向志工致意。

    朱立倫現身東門同時，李孝亮正位於萬華區果菜市場前擺攤，他坦言收件狀況並不理想，但相信風雨生信心，努力與堅持會被看在眼裡。

    劉耀仁籲李孝亮懸崖勒馬

    先前告發罷免吳沛憶偽造連署的民進黨北市議員劉耀仁，昨也以「告發人」身分發文呼籲李孝亮，今天是母親節，只有李孝亮能卸下李媽媽擔憂，全台灣大多數的國人都知道李被國民黨利用，罷免吳思瑤的領銜人張克晉看清了及時跳開，呼籲李孝亮懸崖勒馬就是給李媽媽最好的母親節禮物。

    此外，罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」召集人賴苡任昨發文，要求中選會儘速針對「替換領銜人」一事公布作業辦法，也公開向多名藍綠立委陳情。

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