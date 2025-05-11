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    中配遊行要求放寬具結除籍證明 陸委會：目前措施已足可處理

    新黨、更生黨昨舉辦挺中配遊行，參與民眾高喊「民進黨下台、賴清德下台」。（記者田裕華攝）

    新黨、更生黨昨舉辦挺中配遊行，參與民眾高喊「民進黨下台、賴清德下台」。（記者田裕華攝）

    2025/05/11 05:30

    〔記者劉宛琳、鍾麗華／台北報導〕新黨、更生黨昨天共同舉辦「挺陸配、反迫害、反霸凌」遊行，從中正紀念堂一路到立法院群賢樓，現場更擺有罷免民進黨立委吳沛憶的臨時連署站。新黨副秘書長游智彬並指稱該除籍的不是陸配而是賴清德總統，同時帶領現場民眾高喊「民進黨下台、賴清德下台」。

    遊行隊伍下午從中正紀念堂出發，終點為立法院群賢樓前。遊行發起人遞交陳情書給市警局中正一分局代表後，宣告結束。

    針對中配遊行訴求包括放寬可具結替代補件喪失原籍證明的樣態，包括年滿六十五歲以上或中低收入戶或最近五年未前往中國，建議修正兩岸條例，對於取得中華民國身分證中配以具結書替代除籍證明。對此，陸委會昨回應，目前措施已足可處理絕大多數狀況，有其他疑難雜症向移民署、陸委會和海基會反映，都可以得到解決。

    由於帶領遊行主要為統派團體，過程中出現激烈政治語言。包括游智彬稱，媽祖和陸配一樣都是從大陸過來的，民進黨不疼惜陸配，就是在欺負媽祖。統促黨主席張安樂也把矛頭對向賴清德。新黨發言人陳麗玲甚至對群眾喊說，所有的陸配和陸配的家人，「我們都是中國人對不對！」

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