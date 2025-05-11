國民黨強推增加國假、還錢於民 立委：正好印證台灣不是獨裁國家

國民黨主席朱立倫昨前往探視罷免台北市中正、萬華區民進黨立委吳沛憶的連署志工。他受訪時表示，「還假於民」是民眾的心聲，國民黨做過民調，有超過六成以上的民眾都支持「還假於民」。（國民黨提供）

2025/05/11 05:30

〔記者施曉光、李文馨／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日指出，前天立法院通過「還假於民」，民進黨全部立委杯葛到底，國民黨一定會堅持該還假於民，就一定要還假於民，本週還要推動「還錢於民」等重大法案。

對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，從「還假於民」的紀念日條例修法，到「還財於民」的普發現金，這些舉措都是國民黨基於怕罷免、想要挽救民意，為了洗白過去一年的作惡多端的討好式立法。她說，在野黨至今仍然能透過國會多數暴力，一再地通過他們政黨訴求的議案，這也印證了台灣不是一個獨裁國家。

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吳思瑤也向在野黨喊話，不要把政黨利益置於國家和人民利益之上，這些法案完全是政黨的政治需求，可能會對國家造成衝擊，例如「還財於民」將排擠特別條例中的國土安全預算；「還假於民」在未有社會共識前倉促立法，讓百工百業產生因應困擾，呼籲藍白勿把民意看得太容易，人民不會被輕易哄騙。

朱嗆綠杯葛增國假 「要釋憲、覆議就來」

朱立倫昨前往探視罷免台北市中正、萬華區民進黨立委吳沛憶的連署志工。他受訪時表示，「還假於民」是民眾的心聲，國民黨做過民調，有超過六成以上的民眾都支持「還假於民」，但民進黨仍要反對、杯葛到底，接下來如果卓揆要覆議就來覆議，賴清德要搞釋憲就來釋憲，國民黨一定堅持該還假於民，一定要還假於民，本週還要推動「還錢於民」等重大法案，對一般民眾來說，民生議題才是最關鍵的。

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