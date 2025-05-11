「希特勒說」惹怒多國 朱立倫指派夏立言赴歐說明

國民黨副主席夏立言今晚啟程赴歐出席兩大國際民主峰會，他表示，此行將傳達國民黨捍衛自由民主的決心。（資料照）

2025/05/11 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫最近引爆納粹、希特勒話題爭議，惹來歐洲多國撻伐之際，國民黨副主席夏立言今晚將啟程代表朱立倫出席「哥本哈根民主高峰會」與「國際民主聯盟論壇」，並計劃訪問英國，拜會當地政界、僑界、學界人士，以及在劍橋大學國王學院與該校師生座談。

參與哥本哈根峰會 僅出席未受邀演講

前總統蔡英文前晚已啟程前往歐洲預計參加「哥本哈根民主高峰會」並發表演說，近日陷入「希特勒說」爭議的國民黨主席朱立倫原受邀出席，不過朱要留在國內坐鎮因應大罷免，改派夏立言代表國民黨參加。不過，夏僅出席，未受邀演講。

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夏立言昨表示，本次銜朱立倫之命遠赴歐洲出席兩大國際民主峰會，除了向世界傳達國民黨捍衛自由民主的決心，更要強調國民黨作為一個負責任的政黨，將持續為兩岸關係、印太秩序穩定及世界和平作出貢獻。

面對媒體關切夏立言此行是否幫忙澄清納粹、希特勒話題爭議，國民黨回應，這次出訪為規劃許久的既定行程，夏立言也表示，若出訪歐洲期間，有國際友人詢問朱立倫日前對於國家面臨民主獨裁可能的憂心，將會「盡力說明」朱立倫的原意。

夏立言指出，此次遠赴歐洲早於兩個多月前受邀，除參加兩大國際民主峰會外，都預計在哥本哈根、布魯塞爾及倫敦等三大城市會見當地政界人士、僑界領袖與學界專家。

朱立倫以希特勒比喻賴清德總統，除引起德國在台協會公開譴責外，包括法國、比利時、荷蘭、英國等駐台機構都轉貼德國聲明傳達同樣態度。夏立言此行赴歐，部分包含上述國家，外界預期在當地應會被問及「希特勒說」。

對此，黨內立委坦言，這個事件引起其他國家反應後，也可藉此做更深入論述。台灣民主走到現在，作為最大在野黨，應該把一些事實面講出來，只要有證據都可以講，向國際傳達他所感受的台灣民主現狀。

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