出席哥本哈根民主峰會 蔡英文將同框多國政要

前總統蔡英文九日晚間啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，並應民主聯盟基金會邀請出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（記者朱沛雄攝）

2025/05/11 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕前總統蔡英文九日深夜啟程前往歐洲出訪立陶宛及丹麥，並應民主聯盟基金會邀請出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說；蔡英文料將在民主高峰會與同場各國政要、企業領袖及公民團體代表同框互動，包括歐盟外長卡拉斯、英國前首相卡麥隆、克羅埃西亞總理普蘭科維奇、民主聯盟主席暨丹麥前首相拉斯穆森等人。

學者：有助深化台歐理解與連結

另外，英國前首相強生、美國眾議院榮譽議長裴洛西也將以視訊方式演說。

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蔡英文行前表示，此行歐洲，目的就是希望能傳達台灣會繼續與民主盟友合作、共同確保區域的安全穩定，也期盼在台灣與歐洲共同努力下，繼續成為經濟韌性的國際夥伴。

針對此行，台大政治系副教授陳世民昨受訪表示，此為蔡自卸任總統後二度訪歐，足見民進黨政府對歐洲的重視，畢竟歐盟是世界第二大經濟體，在美國總統川普本人不注重「價值外交」的背景下，歐台關係更為重要，尤其台灣自九〇年代民主化以來，我國外交主軸即期盼結合全球共享民主價值國家的力量。

陳認為，中國經濟結構與俄羅斯不同，俄國主要依賴石油、天然氣和武器出口，轉向中國與印度市場即可，但中國則是全球最大出口國，出口占GDP高達兩成。倘中國對台發動戰爭，歐洲雖不太可能派兵協防，但若比照現行對俄羅斯的經濟制裁模式，團結起來遏制中國，將形成有效嚇阻，對台將是極大的幫助。

陳世民表示，台灣積極參與哥本哈根民主高峰會，就是展現與歐洲共享民主自由價值，爭取更多實質支持的機會，更有助於反制中國對歐洲的認知作戰及大外宣，政府應把握此平台深化與歐洲的理解與連結。

至於因「希特勒說」鬧出外交風波的國民黨主席朱立倫，指派副主席夏立言赴歐參加哥本哈根民主高峰會。陳世民認為，朱的言論具有明顯政治動機，目的在於激化藍綠對決氛圍，鞏固其「反賴共主」形象挽救其黨主席選情和政治生涯。他指出，夏具有外交事務經驗，此行應會以淡化爭議、重申國民黨仍具民主自由價值為主軸，不會替朱「硬拗」辯護，而是著重消極處理、避免重蹈覆轍鬧出國際風波。

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