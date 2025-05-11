對美軍購將編特別預算 上看5000億

對美軍購將編列特別預算，民進黨立委王定宇指出，E-2D「先進鷹眼」預警機及MH-60R新型反潛直升機，由於曾列於美國川普總統上一任期曾同意我方提出的軍購案中，普受期待納入最新軍購項目。 （U.S. Pacific Fleet臉書、路透檔案照）

2025/05/11 05:30

部分我方欲採購項目 仍待美方思考評估

〔記者羅添斌、方瑋立／台北報導〕行政院日前提出四一〇〇億規模「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中一五〇〇億旨在強化國土安全韌性，由國防部及海委會來執行。政府高層人士昨指出，我國計畫向美採購多項重大軍購案，會另行單獨編列特別預算，與前述國土安全韌性特別預算的項目及用途不相同。

立院下會期前送交審議

政府人士透露，為達國防預算占GDP三％承諾，國防部已向行政院提出規劃，並與美方進一步洽談當中，部分我方欲採購項目仍待美方思考評估，總額度也應有調整空間，可能上看台幣三千億至五千億元，並採五年期程編列，平均每單年期程為六百億至一千億元額度，實際額度視與美方洽談結果調整，將在立院下會期前送交審議。

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軍方人士則指出，連同目前執行中的二項特別預算，一一五年度仍有預算項待執行，屆時國防部將創下歷史新紀錄，同一年度同時執行四項軍事特別預算案。

E-2D、MH-60R磋商焦點

至於哪些軍備有望納入軍購特別預算中，民進黨立委王定宇昨受訪認為，E-2D「先進鷹眼」預警機及MH-60R新型反潛直升機，由於曾列於美國川普總統上一任期曾同意我方提出的軍購案中，因此受到各界熱議。

王定宇指出，E-2D是美國、日本現役使用的空中預警機，相當適合台灣使用，且可替換現有的老舊E-2K預警機，讓台灣成為名符其實的「不沉航空母艦」。不過，他也說，美國仍期待台灣加大投資於二〇二七年中國解放軍建軍一百週年的危險期程前，投資立即有效的不對稱戰力，至於其他大型裝備是否獲同意出售，仍待會議磋商結果才能得知。

王定宇籲在野黨勿杯葛

王定宇強調，國防是系統性的戰力建構，而非有什麼就買什麼，尊重軍方與美磋商結果，也贊成總統賴清德加大對台的國防投資，建構台灣最先進的現代化防衛力量。王並呼籲在野黨立委揚棄黨派之爭，勿再刪除、杯葛相關預算。

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