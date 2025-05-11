果菜市場反罷免 議員轟高虹安不知恥

遭停職的新竹市長高虹安被控濫用市府資源反罷免，新竹市議員曾資程轟高不知廉恥。（曾資程提供）

2025/05/11 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、擋預算立委鄭正鈐）二階連署四日已送市選委會審查，參與罷免高虹安與鄭正鈐的連署份數高達十萬四五一五份，超過法定連署份數一四七％和一五○％，近期高虹安除頻出席母親節送康乃馨活動，昨天更出動多人舉牌進到新竹果菜市場進行反罷免宣傳。市議員曾資程狠批，高虹安急了嗎？除動用市府資源宣傳，更不知廉恥一副「只要我敢，有什麼不可以」的姿態，籲市民三階罷免投下同意票，汰除不知羞恥的高虹安。

曾資程說，昨看到高虹安到果菜批發市場舉牌，宣傳反罷免，果菜批發市場是市府百分百投資的公司，反罷免可以堂而皇之進去宣傳，是不是意味著罷免宣傳也可進去宣傳。他說，高當立委時，用助理費買衛生棉、雙眼皮貼自用，被一審法官判刑七年四個月。涉貪停職市長還可以利用公帑宣傳政績，代理「代理市長」跑行程。

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他表示，高虹安政見幾乎跳票，稍有廉恥心的人都該閉門思過，高虹安怎麼會如此高調張揚，成為一個有權，但不受議會監督的停職市長。呼籲市民罷免的第三階段，一定要出門投下同意票，終結高虹安與代理市長邱臣遠的市政亂象。

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