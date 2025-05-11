偽造連署 法界：基礎事實錯誤 得撤銷

台南地檢署偵辦民進黨立委王定宇、林俊憲罷免連署案偵結，日前依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。（資料照，王定宇提供）

2025/05/11 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕進入二階連署的民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，遭檢方查出有逾千份一階提議人名冊疑涉不法，中選會認為這並非選罷法停辦罷免要件。對此，律師廖國翔受訪認為，因為送了錯假資料、詐欺主管機關而取得的行政處分，基礎事實是錯誤的，原處分機關得依「行政程序法」職權撤銷違法處分。

錯假資料 取得行政處分

台南地檢署八日偵結林俊憲、王定宇罷免名冊涉不實案並起訴，中選會副主委陳朝建當天受訪表示，罷免案停止有法定要件，例如「公職選罷法」第八十七條等相關規定；並補充，若取得司法機關提供的函文資料後，也將提委員會討論應處。

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廖國翔認為，中選會援引「選罷法」第八十七條並不精確，縱使選罷法未規定，中選會可以適用「行政程序法」等相關法規。他解釋，偽造連署書固然沒有明定為停止罷免的事由，但因送了錯假資料、詐欺主管機關而取得的行政處分，其基礎事實是錯誤的，依照錯誤基礎事實做成的行政處分屬違法處分，原處分機關得職權撤銷。

廖指出，一階合格的認定並非最終的行政處分，而是通知領銜人可以開始進行二階連署。他強調，檢方調查到大規模偽造連署的事實，這仍會影響中選會的行政作為，他以基隆市議員鄭文婷為例，鄭已向法院聲請定暫時狀態，要求停止二階段連署書徵求，因為第一階段通過的認定極可能有誤。

廖國翔進一步強調，此案可能影響到北市立委吳沛憶、吳思瑤罷免案；並認為，即使二階送件，但新的事實可知一階根本未達門檻，則二階送件自然也不需要受理。

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