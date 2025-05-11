基層不敢動 國民黨中央調人力支援罷綠

朱立倫昨日上午前往探視罷免台北市中正、萬華區民進黨立委吳沛憶的連署志工。（國民黨提供）

2025/05/11 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕眼看民進黨聯手公民團體推動罷免藍營立委第二階段連署頻傳捷報，國民黨則因為各地方黨部幹部、黨工、志工遭搜索、交保甚至羈押，導致罷綠連署工作受挫，最近決定中央黨部介入支援第一線工作，不但幹部、黨工被要求排班輪流在雙北地區罷綠連署點幫忙，就連國民黨秘書長黃健庭也親自下場在路邊協助連署。

黨內人士透露，雖然罷綠第二階連署已進入衝刺階段，但受到檢調偵辦偽冒連署案的影響，各地動員都顯有力不從心的現象，這正是為何中央黨部人員開始排班支援連署的原因。

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檢調偵辦 大家都嚇死了

據指出，有黨工甚至已經躲起來了，尤其是有關民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華罷免案連署工作，現在都不太敢動，少數原本來幫忙的志工，連黨部也不敢進去。另外像新北市三重區黨部一下子就被約談十九個人，讓那些從未進出調查站的人嚇都嚇壞了，尤其新北市黨部書記長被收押，原本負責連署工作的黨工也幾乎都被告，其他區黨部主任、志工光看三重區的案例，大家都嚇死了，加上台南市黨部從上到下幾乎所有人都被起訴，導致大家心態轉為保守，藍營基層氣氛幾乎凍僵。

因為地方黨部被抄，人力吃緊，國民黨在部分地方的罷綠連署工作已經移由當地議會的國民黨團接手，甚至還得花錢招聘人員，像台南市議會國民黨團日前就宣布招募連署志工，提供相關人員誤餐費與鐘點費。

對於黨中央下場協助連署，各地藍營公職還被要求幫忙蒐集連署書並列入考核，這位人士開玩笑說，「大家都不做的話，就沒有差別了嘛！」並感嘆如果黃復興黨部還在，罷綠連署應該早就達標，可惜真正有紀律而且能做這些事情的團隊早已瓦解。

過去專責國民黨組織工作的國民黨前副秘書長張雅屏昨評估，罷藍案能進入第三階段投票的大概會超過三十個，至於罷綠案部分，除民進黨立委吳沛憶部分，可能都不會通過，原本民進黨立委吳思瑤罷免案最可能成案，但現在領銜人已退出，要變更領銜人難度極高，雖然罷吳沛憶案不能說沒機會，但也沒有想像中順利，司法帶來的恐懼，已經讓藍營基層「沒力了」，不排除最後罷綠案有可能一個都不會通過。

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