拚二階門檻 罷林沛祥加速衝刺

新北市議員卓冠廷（右二）昨到基隆呼籲民眾連署。（記者盧賢秀攝）

2025/05/11 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷團「基隆絕沛」昨天公布，罷免立法委員林沛祥的連署書統計至五月八日收件數為二萬四千六百份，距離法定門檻三萬○三九四份仍有差距，呼籲民眾儘速連署，今天印太戰略智庫執行長矢板明夫與立委王義川等人將到基隆宣講衝刺。

全國大罷免倒數，各縣市已經陸續送件，「基隆絕沛」二階連署起步較晚，送件至五月廿三日截止，目前距法定門檻還差五千多份連署書，距離安全目標三萬八千份還差一萬多份，罷團這週要加速衝刺，預計十五日開始造冊。

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罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，國民黨說大罷免是惡罷，而國民黨利用行政系統盜用人民的個資協助罷免綠議員，他們才是真正的惡罷，呼籲民眾在最後一週勇敢站出來連署。

民進黨基隆市黨部為協助連署罷免林沛祥，也展開「絕沛宅急便」，十五日前民眾撥打電話（○二）二四二○一○三○，就會請志工到指定地點收送連署書，並現場指導民眾如何正確填寫。

陳青逸指出，目前全國罷團志工陸續來基隆支援，呼籲民眾在五月十五日前將連署書送給連署站或志工，他們會嚴謹造冊，剔除不合格的連署書，希望能夠跨過二階門檻，與各縣市一起選舉。

新北市議員卓冠廷與立委郭昱晴等人，昨天下午到罷團總部連署宣講，他們表示，基隆市林沛祥是罷免卅五個藍委中二階連署截止的最後一個，只要民眾不放棄，在最後階段踴躍連署，有機會衝出超過門檻很多的連署份數。

林青逸表示，今天下午一點在總部開講，包括矢板明夫和王義川等人將站台宣講。

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