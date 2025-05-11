最後一哩路 罷謝衣鳯風雨無阻

彰化罷免團隊到謝衣鳯的溪州家鄉，俗稱「謝家白宮」對面設攤連署。（罷團提供）

2025/05/11 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣罷免國民黨立委謝衣鳯連署，已突破二萬份，但距安全門檻仍差一段距離，罷免團隊昨日來到謝衣鳯的溪州家鄉、俗稱「謝家白宮」的對面設攤連署，儘管天候不佳，現場仍有十多名民眾冒雨前來簽署支持。彰化罷免團領銜人陳世雄說，最後交件是五月十三日，會把握最後一分一秒繼續蒐集連署書。

謝家對面設連署攤

彰化罷免「缺衣不可」連署交件日為五月十三日，罷團訂出五月十日達標，不過目前仍有約七千份差距，罷免團已與民進黨彰化縣黨部合作，從五月七日開始舉辦車隊掃街，並設置快閃連署站，包括北斗、二林、溪湖等地，模仿傳統選舉方式進行衝刺。同時，當地議員也加入徵集連署活動。

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民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，彰化罷免行動進入最後「決勝時刻」，舉辦大掃街時剛好遇到白沙屯進香活動，眾人趕緊祈求大罷免大成功，結果剛求完，就有香燈腳停下腳步表明要寫連署書，最令人感動的是，還有位民眾專程等車隊到來，遞交一疊連署書，表示這是全家人的心願，罷免一定要成功。

陳世雄表示，離最後交件日只剩三天，罷免團會持續動員，並將重點放在「深藍」票倉溪州。他直言，這場全台大罷免運動不僅是地方政治的動員，更是對國民黨及其親中立場的反擊，若最後能成功罷免廿席立委，將有助減少中國的滲透。

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