未過二階門檻 竹縣罷徐欣瑩案不成立

2025/05/11 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「這一戰我們不可以缺席！」罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩的公民團體，趕在第二階段的最後送件期限，於昨天下午五點半前將連署書送進新竹縣選委會。不過新竹縣選委會清查後表示，本罷免案依法連署人數應為二一五二七人，經清點計一九五二一人，因壓線搶於下午五點三十分送進本會，未付清單。本案將函報中選會逕為罷免案不成立之宣告。

罷團志工昨天送件後表示，因直到最後一刻仍有連署書交付，所以不知道最終的份數，但堅持把每一份囑託堅堅實實的交到選委會！

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竹縣選委會清點至晚上十時五十分，才將徐欣瑩罷免案連署人名冊全部清點完成，同時宣告徐欣瑩的罷免案不成立。

「除舊汰欣」罷團昨下午四點半召開「自由島嶼民主開花」罷免送件記者會，新竹市雙罷總部發言人林志潔也到場聲援。志工代表哈比發言表示，新竹縣立委第一選區非常非常的困難，但所有的志工都沒有放棄。昨天上午，竹北、新豐、湖口下著大雨，所有志工都撐雨傘、穿雨衣，在大雨中請大家出來連署，「因為我們覺得這一戰我們不可以缺席！」

哈比表示，因為直到最後一刻，仍有各地湧入的連署書，所以抱歉不知道最終交付的份數。但是無論多少，他們都會把每一份囑託，把大家給我們的力量，堅堅實實的交到選委會。「我們希望大家的聲音可以被在國會任性妄為、毀憲亂政的立委知道：他們不可以辜負我們的期待。」

擔任罷團領銜人的前新竹縣議員余筱菁受訪表示，經過前兩天的衝刺，罷免徐欣瑩收件數創新高，截至昨天上午的件數為兩萬六百卅五份，只差八百多份，因此她決定與各地連署站點的志工團不畏風雨持續收件，奮戰到最後一刻，翻盤的希望就在這場戰役，懇請大家勇敢站出來！

罷免新竹縣立委第二選區林思銘的公民團體則已於本月八日送件，目前持續收件衝安全數。

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