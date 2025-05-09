流動人口害竹市詐騙多？ 林志潔批市府厚臉皮

陽明交大法律學者林志潔（右）轟高虹安、邱臣遠不知反省，籲罷免投同意票。圖左為竹市雙罷領銜人戴振博。（記者洪美秀攝）

2025/05/09 05:30

詐騙案及財損全國最高 市警局竟指竹科及5大學60萬流動人口 無法反映真實情況

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔七日發布短影片，指出竹市的詐騙案件與詐騙財損金額全國最高，讓竹市淪為詐騙受害城市；新竹市警察局發布澄清稿表示，警政署一六五「打詐儀錶板」中「每十萬人詐欺受理數」指標是以縣市設籍人數計算，竹市設籍人口約四十五．七萬人，但有新竹科學園區、清大、陽明交大等五所大學，經常流動人口達六十萬，因此無法反映真實情況。對此，林志潔回擊表示，市府的新聞澄清稿讓人傻眼又無言，且沒見過如此不知反省、臉皮厚如金鐘罩鐵面皮的縣市首長。

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林︰資訊是警政署打詐儀錶板排名

林志潔說，市府警察局的新聞稿先指控新竹市詐騙居冠的講法不實，但這些資訊明明是警政署打詐儀錶板的排名，哪來不實之說？然後又說警政署的打詐儀錶板算法有問題。她批評，高虹安與邱臣遠市府辯解絕非治理無方，詐騙案件財損會居冠，純是因新竹外來人口太多造成的？

北市流動人口更多 詐騙只第八名

林志潔說，澄清稿還提到很多在竹市生活的人戶籍並不在新竹，牽拖因有陽明交大和清大，學生都是外來者，戶籍不在竹市，才導致在新竹被詐騙的財務損失會特別高。林志潔痛批，這真是史上最軟弱無力又搞笑的澄清，竹市是科技智慧城市，用此說法當澄清稿實在太丟臉。她說，以台北市為例，戶籍人口二四九萬，活動人口三百五十萬，足足多了戶籍人口一百萬，外來人口比竹市多，但台北市排名詐騙第八名，竹市卻是詐騙全國第一名，難道台北市沒大學、沒外來學生？

林批市政停擺 籲罷免投同意票

林志潔表示，竹市在全國發生詐騙案件及最多財務損失都是第一高，市府竟推給在新竹的陽明交大和清大學生，真讓人匪夷所思。她奉勸高虹安與邱臣遠，過去兩年多竹市空轉，各種建設停擺，市長貪污被停職，代理市長一年出國七次放飛自我，請問有哪點是不實指控？呼籲市民三階罷免投同意票，不要讓這治理無方的首長繼續危害竹市。

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