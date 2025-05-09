《台南》追思八田與一 賴清德：灌溉日、台人心田

「嘉南大圳之父」八田與一技師逝世83週年追思紀念會，八田與一長孫八田修一（前中）也到場致祭。（記者楊金城攝）

2025/05/09 05:30

連15年出席紀念「嘉南大圳之父」 代表政府、台灣人表達感恩

〔記者楊金城／官田報導〕「嘉南大圳之父」八田與一技師逝世八十三週年追思紀念會昨天在烏山頭水庫舉辦，總統賴清德從擔任台南市長、行政院長、副總統到總統，連十五年出席，代表政府和台灣人表達感恩，強調烏山頭的水不只灌溉農田、供應南科用水，更珍貴的是灌溉日本人、台灣人的心田。

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農業部長陳駿季、市長黃偉哲、日本台灣交流協會代表片山和之、八田與一長孫八田修一家族、日本金澤市長村山卓、農水署署長蔡昇甫、台灣友好親善會等台日來賓五百多人參加，感念八田與一守護嘉南平原及對農業的貢獻。

感念他守護嘉南平原、對農業的貢獻

賴清德細數八田技師不只建造烏山頭水庫、嘉南大圳，還參與台南水道、南投日月潭、台北下水道、桃園大圳、高雄港等工程，一生奉獻給台灣，台南人視他為台南人，台灣人也視他為台灣人。

賴推崇其一生奉獻台灣 被視為台人

賴清德說，烏山頭水庫發展農業，促進工商業，連台積電先進三奈米製程也用到，更珍貴的是灌溉日本人、台灣人的心田，台日關係不只朋友更像家人的感受，所以日本發生地震，台灣會關心，台灣發生地震，日本也會關心，前首相安倍表達台灣有事，日本也有事的立場，包括日本前首相菅義偉、岸田文雄、現任首相石破茂等人多次在國際社會公開講，台海和平穩定是全球安全跟繁榮的必要元素，表達對台灣安全的關心和支持，要代表台灣人民感謝日本政府、國會、社會多年來跟台灣攜手同心發展台日兩國發展、印太和平的努力。

台南市府以「八田米」贈出席來賓

片山和之說，年初有份日本民調顯示台灣人有八十一％對日本「親近」（好感），日本人有七十七％對台灣好感，台日關係歷年最佳，希望未來秉持八田與一的精神，攜手進一步深化日台夥伴關係。

黃偉哲說，市府結合六甲區公所、農會、青農以「台南十六號」越光米推出「八田米」，致贈給出席來賓，期盼想起八田與一的貢獻，也將推動日本、台灣學生交流修學旅行，延續下一代台日友誼。陳駿季表示，八田技師建造烏山頭水庫不只搭起台日友好交流橋梁，在農業方面，台灣優質水果和農產品近些年銷往日本獲得肯定，上月底農業部在日本更成立農業組，未來加強台日農業交流和合作。

八田與一技師逝世83週年追思紀念會昨天在烏山頭水庫舉行，總統賴清德獻花追思。（記者楊金城攝）

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