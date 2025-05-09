習稱「開羅宣言」確認中國對台主權 陸委會駁：台灣交給中華民國

陸委會發言人梁文傑昨強調，一九四三年「開羅宣言」和「波茨坦公告」等文件出現時，那時叫做中華民國，中華人民共和國當時並不存在，台灣並沒有交給中華人民共和國。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/09 05:30

〔記者陳鈺馥、黃靖媗／台北報導〕中國領導人習近平投書俄羅斯媒體，稱「開羅宣言」、「波茨坦公告」均確認中國對台灣主權。外交部昨痛批這是顛倒是非、悖離事實的謬論。陸委會發言人梁文傑也強調，一九四三年「開羅宣言」和「波茨坦公告」等文件出現時，那時叫做中華民國，中華人民共和國當時並不存在，台灣並沒有交給中華人民共和國。

外交部批習：悖離事實的謬論

訪問俄羅斯的習近平在「俄羅斯報」發表題為「以史為鑑、共創未來」的署名文章，提到今年也是台灣光復八十週年，「台灣回歸中國」是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。

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外交部指出，台灣、澎湖及其附屬島嶼在二次世界大戰之後地位歸屬，已由「開羅宣言」等一系列法律文件獲得法律上的解決，即應歸還中華民國的法律義務的實踐。

梁文傑在陸委會記者會也表示，一九四三年「開羅宣言」和「波茨坦公告」等文件，那時叫做中華民國。台灣在戰後確實被交給了中華民國，中華人民共和國當時並不存在，台灣並沒有交給中華人民共和國。

梁文傑強調，聯大第二七五八號決議未提到台灣，只是驅逐蔣介石政權及其代表中國的合法性，也沒提到台灣的歸屬問題，更沒有賦予中華人民共和國代表台灣的權利。

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