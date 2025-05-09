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    首頁　>　政治

    歐戰勝利80週年 歐盟駐台代表：記取教訓 避免歷史重演

    總統賴清德昨出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」，與歐洲各國駐台代表握手致意。（總統府提供）

    總統賴清德昨出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」，與歐洲各國駐台代表握手致意。（總統府提供）

    2025/05/09 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕歐洲經貿辦事處長谷力哲昨於「歐戰勝利八十週年紀念茶會」致詞表示，我們應從經驗習得教訓，有責任不讓歷史重演，藉由反制扭曲史實、反制修正主義、反制政治工具化來捍衛真實性，也是責任的一部分。

    賴：台歐共同面對極權集團威脅

    谷力哲指出，紀念代表誠實與不扭曲地回顧事實；歐戰發生是因當時德國民主體制脆弱，無力抵禦妄圖統治歐洲與世界的納粹專制政權崛起，最終是由美國、英國、法國等盟軍共同抵禦納粹德國。

    谷力哲也說，現今回首這段重要歷史，除應紀念在歐戰中逝去的生命之外，也應從經驗中習得教訓，也有責任讓歷史不再重演，藉由反制扭曲史實、反制修正主義、反制政治工具化來捍衛真實性，也是責任的一部分。

    英國在台辦事處代表包瓊郁以中文致詞說，紀念歐戰勝利紀念日的意義非凡，要向犧牲的先人致敬，同時提醒自己，現在擁有的自由人權生活方式是多麼珍貴；我們有責任為過去和未來，守護共同珍惜的價值。

    賴清德總統昨也指出，台灣與歐洲正共同面對及經歷新極權集團的威脅，攸關通訊與網路安全的海底電纜，會遭到刻意破壞；攸關民主健全發展的選舉，會受到境外錯假資訊干擾，刻意製造社會對立；既有國際規則、自由開放的公平市場，受到種種灰色地帶的挑戰、傾銷、施壓與侵擾。

    政府昨日舉行的紀念活動，集結十七個國家及歐盟的代表，涵蓋當年「同盟國與軸心國」。涉外人士說，藉此凸顯台灣與當年的侵略者和被侵略者、被殖民者，現都以活躍的民主國家的身分，相互證明彼此的存在意義並且同聲共氣。

    總統賴清德昨出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」，致詞時表示，此時紀念歐戰勝利，具有團結反侵略、自由民主需靠實力守護，以及切勿對侵略行為掉以輕心等三大意義。（記者羅沛德攝）

    總統賴清德昨出席「歐戰勝利八十週年紀念茶會」，致詞時表示，此時紀念歐戰勝利，具有團結反侵略、自由民主需靠實力守護，以及切勿對侵略行為掉以輕心等三大意義。（記者羅沛德攝）

    外交部昨日舉辦「歐戰勝利八十周年紀念茶會」，歐洲駐台代表谷力哲致詞表示，應從經驗中習得教訓，讓歷史不再重演。 （取自總統府官網）

    外交部昨日舉辦「歐戰勝利八十周年紀念茶會」，歐洲駐台代表谷力哲致詞表示，應從經驗中習得教訓，讓歷史不再重演。 （取自總統府官網）

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