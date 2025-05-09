朱「希特勒論」惹怒多國 外交部：向國際澄清非台灣主流民意

國民黨主席朱立倫七日用「希特勒」比喻挨轟引發外交危機，外交部次長陳明祺（右）昨日答詢表示，將會逐一向歐洲各辦事處及國際社會澄清說明，這絕非台灣主流民意。（圖取自國會頻道）

2025/05/09 05:30

〔記者方瑋立、鍾麗華、黃靖媗／台北報導〕國民黨主席朱立倫七日將總統賴清德與希勒特比擬，被德國在台協會以英文聲明點名譴責，隨後又被法國、荷蘭、英國駐台機構及歐洲經貿辦事處等轉發，以色列代表處亦發文批評。外交部政務次長陳明祺昨表示，將逐一向歐洲駐台辦事處互動，表明我國政府將注意此事，並同時向國際社會澄清，這絕非台灣主流民意。

我非極權國家 是民主典範

多位民進黨立委昨在立法院外交委員會關切此事，陳明祺答詢說，在歐戰結束八十週年的此刻，各界都應重新審視歷史，侵略者侵略別的國家，在國內集權壓迫，造成諸多傷痛，人類也因此歷經一場死傷無數的世界大戰，我們必須嚴肅面對此問題。

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陳明祺強調，外交部昨已開始盡全力向外國駐台辦事處說明，同時向國際社會清楚表達，這絕非台灣主流民意。亦會結合其他部會，加強台灣民眾，尤其是年輕人對於歷史正確的認識和解讀。政黨之間有競爭是民主社會才會存在的現象，證明我國非但不是極權統治國家，而是民主自由的典範。

外交部昨也表示，他們尊重歐洲駐台機構的說明。外交部過去就納粹歷史所帶來的悲劇及國人不當展示納粹符號與手勢等行為，曾與相關駐台機構進行意見交換，並強調這是極少數國人的言行，並不能代表台灣。

外交部並說，針對前述不適當的作為，外交部曾多次公開提醒與說明，納粹在國際社會中代表的負面意義及歷史傷痛，籲請國人勿採取這種傷害其他國家人民感受，又破壞台灣形象，更違背國際自由、民主與人權共同價值的行為。

針對朱立倫指控政府用司法對付在野黨，行政院發言人李慧芝說，檢調單位是依法針對刑事犯罪偵辦與調查，無法用以類比針對特定種族的屠殺，朱立倫的比喻非常不恰當。

行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆強調，傷痛不該被當作攻防語言，民族或國家經歷的歷史傷痛威權統治、殖民統治、戰爭衝突都有其特殊性、獨特成因及待解課題，不該被輕易挪用，盼各界同理他人歷史。

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