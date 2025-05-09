朱立倫「希特勒論」惹怒多國 立委：朱成為對外關係麻煩製造者

國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，德國在台協會、以色列駐台辦事處等皆發聲明譴責，民進黨則痛斥，國民黨阻攔國內轉型正義，還踐踏他國歷史傷口，怎麼有臉檢討別人。 （記者羅沛德攝）

2025/05/09 05:30

邱議瑩：徹底惹毛歐洲 朱立倫做到了

〔記者陳政宇、謝君臨、方瑋立、林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫以希特勒類比總統賴清德，德國在台協會、以色列駐台辦事處等皆發聲明譴責，民進黨則痛斥，國民黨阻攔國內轉型正義，還踐踏他國歷史傷口，怎麼有臉檢討別人。民進黨立委亦批評，朱立倫與中共裡應外合抹黑台灣，引發我國外交危機，已成為對外關係的麻煩製造者。

指朱抹黑台灣言論 與中共幾乎一致

立法院民進黨團幹事長吳思瑤批朱「逢賴必反」、比喻不倫不類，恐觸怒整個歐洲國家，也破壞台灣國際形象。黨團副幹事長林楚茵批評，國民黨的低級趣味一再重演，先有罷綠領銜人宋建樑做出納粹裝扮，現有朱立倫開口閉口就是「希特勒」，面對真正獨裁威脅台灣的中國，國民黨只會「兩岸一家親」，一句重話都說不出口，丟臉成國際笑話！

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立院外交及國防委員會民進黨籍召委沈伯洋則說：「藍白正在摧毀過去九年建立的外交價值。」他說，外國駐台機構直接譴責政黨的情形十分罕見，但因為國民黨去年一整年的行徑，真的可以說是災難中的災難。

「朱立倫徹底惹毛歐洲，更創造台灣有史以來最大的外交危機！」立委邱議瑩說，有看過德、法、英、荷、比利時這些駐台單位同步表態反對某一政黨？中國國民黨做到了！朱立倫誇張亂用納粹言論，讓台灣丟盡臉面，且其言論和中媒批賴幾乎一致。「巧合？我認為不是。」

立委邱志偉表示，國民黨對歐戰勝利的概念根本毫無所知，如今還會與國民黨誤讀台灣民主的，大概只有中國了，此舉不僅得不到國際支持，甚至成為台灣對外關係的麻煩製造者。

立委王定宇也指出，反對納粹、反對侵害人權是國際普世價值，若有人聲稱這是「侵害他國內政」，等於鬧二次笑話。

民進黨：朱踐踏他國傷口 國際醜聞

民進黨昨召開「消費歷史反成國際醜聞，朱立倫立即向德國道歉」記者會。發言人吳崢表示，操弄廉價的政治消費是國際社會大忌。台灣歷經世界最長的戒嚴統治，國民黨從未道歉，對台灣歷史傷口不思悔改，還踐踏別人傷口、錯上加錯，「朱立倫怎麼有臉檢討別人不夠謙卑？」

台灣基進黨、時代力量等本土政黨昨也抨擊朱立倫的不當言論，基進黨主席王興煥直言，朱對納粹符號與歷史的操弄，已突破了人性底線，褻瀆人類文明；時力呼籲，國民黨別再用反智言論，挑戰台灣乃至於國際社會的底線。

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