回應德國在台協會批評 朱立倫：外國政府不該干預內政

國民黨主席朱立倫昨受訪重申，賴清德總統已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同。（記者塗建榮攝）

2025/05/09 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳、賴筱桐、蘇孟娟／綜合報導〕國民黨主席朱立倫前天宣稱賴清德總統面對在野黨的作為，就是在做希特勒做的事情，德國在台協會發表聲明並點名批評。朱昨受訪回應表示，外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政，國民黨立場很清楚，指的是賴清德已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同，這是歷史教訓，不單他這樣說，媒體與民眾也這樣說，該反省檢討的人是賴清德。

反嗆德國應深刻反思納粹教訓

朱立倫指出，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，被人類共同譴責唾棄。大家不要忘了，民主政府也有可能產生法西斯，變成獨裁，這就是歷史教訓，他呼籲各界要嚴正面對所有殘害民主或迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是大家的共同目標，也是他的原意。

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他還說，國際社會應該共同唾棄獨裁者，而不是幫可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，應該站在堅守民主、自由的立場講話。

朱立倫也藉由紀念歐戰勝利八十週年在臉書發文表示，德國如果真的記取納粹黨的教訓，不僅應銘記其戰後受到國際社會的公義審判，更須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，系統性地瓦解威瑪共和國的民主機制，逐步消滅異議政黨及所有反對力量。

朱說，歷史啟示我們，民主政治會出現法西斯，但法西斯會終結民主政治，導致對人權的踐踏和對社會的摧殘，因此警惕任何可能侵蝕民主根基的行為，堅持多元開放的政治環境，以及保障言論自由和集會結社的權利，是防止歷史悲劇重演的關鍵。

陳玉珍批德方違反外交禮儀

對於德國等駐台機構譴責朱立倫的說法，國民黨立委陳玉珍昨回批，指「德國在台協會才做了一個不適當的事情！」她表示，尊重外國到我國來的外交單位，「但是不要隨意地介入他國的內政」，隨意地批評他國的政黨主席，一個立法院最大在野黨的主席，這是一個非常不尊敬的行為，已經違反外交禮儀。

對於外國駐台機構批評朱立倫，台中市政府僅表示，市長盧秀燕向來上班時間不談政治與選舉，對此「沒有回應」。新北市長侯友宜則透過市府新聞局長李利貞轉述說，中華民國是民主、自由、法治的國家，堅決反對法西斯主義，必須記取歷史教訓與傷痛。

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