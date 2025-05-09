自由日日shoot》朱立倫嗆賴總統像希特勒 以色列駐台辦：極冒犯600萬喪生猶太人

國民黨主席朱立倫一再將總統賴清德類比為希特勒，以色列駐台辦事處昨表示，這類比較對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。（取自Israel in Taipei臉書）

2025/05/09 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨主席朱立倫一再將總統賴清德類比為希特勒，不僅被德國在台協會點名批評，以色列駐台辦事處昨也表示，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

德在台協會譴責文 歐盟法英荷比轉貼

德國在台協會七日發文譴責後，歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台辦事處、比利時台北辦事處、英國在台辦事處等外國駐台機構，皆轉貼文章表達支持。

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以色列駐台辦事處表示，他們對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢進行不當比較的言論，感到失望與憂心。駐台辦並說，做為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

以色列駐台辦事處呼籲社會各界的領袖，從大屠殺的歷史中汲取教訓，並展現負責任的言論態度，尤其在政治辯論的時刻，領導人擁有選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存訊息的力量。

學者：德方批朱試圖淡化法西斯暴行

針對德國等多個民主國家駐台機構對朱立倫一再將總統賴清德類比為希特勒，表達無法認同態度。東海大學政治系副教授林子立表示，德國長期以來將希特勒法西斯主義統治德國、殺害眾多猶太人，視為國家歷史上最重要的教訓與反省，並教育下一代勿讓希特勒歷史重演，因此德國對於他國用希特勒來攻擊別人，態度非常謹慎。

林子立指出，德國在台協會非常在意台灣在野黨主席拿德國歷史上最深刻的教訓，來形容自己的政敵；德國在台協會在譴責的文章中特別用了「淡化」（trivialization）一詞，抨擊朱立倫試圖淡化法西斯犯下的暴行，便是因為台灣的民主並不像法西斯政權。

謝志偉：朱立倫消費納粹無數受害者

我駐德代表謝志偉也透過臉書說，此非台灣的內政被干涉，而是他們的內心被刺痛。他更指，無論納粹的受害者，還是加害國承接者，都對朱立倫感到憤怒，因為朱消費了納粹的無數受害者。

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