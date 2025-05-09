藍委要WHA行動團「廣邀」頂尖專家》邱泰源：旅費遭刪6成 恐少10專家

衛福部長邱泰源8日出席立法院社福及衛環委員會備詢，右為次長呂建德。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/09 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕今年世界衛生大會（WHA）將於五月十九日在瑞士日內瓦登場，台灣未獲邀參加，但仍將前往當地在周邊進行交流、為台發聲。國民黨立委陳菁徽盼衛福部改變做法，應廣邀國內頂尖醫學專家參與，相信會吸引其他國家的人前來；衛福部長邱泰源則解釋，國際旅費預算遭刪六成，今年恐少十名專家，若專家自己有經費加入隊伍，很歡迎。

陳菁徽昨在立法院社福及衛環委員會質詢時指出，台灣許多醫學專家在國際上具有高度影響力，例如台中榮總名譽院長陳適安曾發展聞名全球的心房顫動電燒手術，被國際封為「台北方法」（Taipei Approach），曾被至少廿國請求前往當地教學。去年她在世衛行動團時，就有瑞士醫師告知，若台灣可請陳適安一同前往，相信會吸引很多國家的人聽演講。

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陳菁徽說，像是救治一．八萬名肺癌病人、進而改寫台灣肺腺癌治療指引的台大醫院外科部主任陳晉興，也應該一起邀請前往瑞士，增進台灣與國外的交流。

邱泰源解釋，今年國外旅費預算被刪六成，因此出團至少少了十個專家名額，能去的人都是一定要去維持國際外交的人員，但允諾會努力保持去年量能；不過若專家自己有經費加入隊伍，很歡迎。

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