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    朝野協商無共識 反戒嚴反廢死2公投案最快今院會表決

    立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團，協商「反戒嚴」、「反廢死」公投提案等十項議案，歷經近兩小時討論，朝野仍無法進入正題。最後韓逕自宣布朝野無法達成共識，後續依議事規則處理，不顧民進黨團盼繼續協商訴求。（記者王藝菘攝）

    立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團，協商「反戒嚴」、「反廢死」公投提案等十項議案，歷經近兩小時討論，朝野仍無法進入正題。最後韓逕自宣布朝野無法達成共識，後續依議事規則處理，不顧民進黨團盼繼續協商訴求。（記者王藝菘攝）

    2025/05/09 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團，協商「反戒嚴」、「反廢死」公投提案等十項議案，歷經近兩小時討論，朝野仍無法進入正題。最後韓逕自宣布朝野無法達成共識，後續依議事規則處理，不顧民進黨團盼繼續協商訴求。由於「反戒嚴」、「反廢死」公投提案均已過一個月協商冷凍期，最快於今日院會表決。

    國民黨立委許宇甄等人擬具公投提案主文：「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」請公決案。另，國民黨立委吳宗憲等人擬具公投提案主文：「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」請公決案。兩案均於三月廿六日交付朝野協商。

    柯建銘告周萬來議事不公

    韓國瑜反酸：自己不吃藥卻要別人吃藥

    昨協商時，民進黨團總召柯建銘質疑，七日下班前已發函給韓國瑜，要求增列其他三案進行協商，韓卻未列案；且新國會運作這一年多以來，韓院長主持院會、朝野協商從不照規矩，秘書長周萬來、議事處長高百祥也議事不公，他已於四月初委託律師至台北地院控告周、高違反「公務員服務法」。

    韓國瑜則回說，「我負最終責任，有什麼事找我就好。」柯總召提法律訴訟案，對他們非常不公平。他並稱，因為有時間差，發開會通知後才接到民進黨團要求增列協商議案，因此須尊重藍白黨團。

    韓國瑜也說：「柯總召對我的指教，有些不敢苟同，就好像一個人生病了，自己不吃藥，卻要別人吃藥，你每次把朝野協商和院會鬧成這樣，把責任歸到我身上來，這公平嗎？」柯建銘聞言動怒拍桌，韓國瑜則宣布休息。

    恢復開會後，柯建銘強調，他無法接受韓國瑜用人身攻擊來當朝野協商的笑話，「我並沒有生病」，他要表達強烈抗議。韓國瑜回應，如果讓柯有不舒服的感覺很抱歉，他只是舉例，要講一個人文不對題、沒找到主軸，「不是要攻擊你」。

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